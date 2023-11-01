YouTube reklam engelleyicileri bloklamaya başladı

Tam Boyutta Gör Kazancının büyük bölümünü reklam gelirlerinden elde eden YouTube için haliyle gelir akışını bozan her türlü müdahale en ağır şekilde karşılık görüyor. Platform reklam engelleyicilere karşı savaş açtı.

YouTube reklam engelleyici istemiyor

Haziran ayında belirli bir kullanıcı kitlesi ile başlayan reklam engelleyici testleri sona erdi ve global çapta kullanıma sunuldu. Tarayıcısında reklam engelleyici kullananlar bundan sonra YouTube videolarına erişemeyecek.

YouTube Dream Screen geliyor 1 ay önce eklendi

YouTube tarayıcıda reklam engelleyici algıladığında kullanıcıya bir bilgilendirme ekranı gösterecek ve reklam engelleyicileri pasif hale getirmesini ya da reklam istemiyorsa YouTube Premium kullanmasını tavsiye edecek.

YouTube büyük bir içerik üretici ekosistemini beslediği için reklam engelleyicileri kesinlikle kurallara aykırı buluyor. Zira reklamsız izlenen videolar nedeniyle içerik üreticilerin gelirleri de azalmış oluyor. Reklam engelleyici politikasının gelirlere nasıl etki edeceği merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube izlemek isteyenler reklam engelleyicileri kaldırmak zorun