YouTube reklam engelleyicileri bloklamaya başladı

YouTube reklam engelleyici istemiyor
Haziran ayında belirli bir kullanıcı kitlesi ile başlayan reklam engelleyici testleri sona erdi ve global çapta kullanıma sunuldu. Tarayıcısında reklam engelleyici kullananlar bundan sonra YouTube videolarına erişemeyecek.
YouTube tarayıcıda reklam engelleyici algıladığında kullanıcıya bir bilgilendirme ekranı gösterecek ve reklam engelleyicileri pasif hale getirmesini ya da reklam istemiyorsa YouTube Premium kullanmasını tavsiye edecek.
YouTube büyük bir içerik üretici ekosistemini beslediği için reklam engelleyicileri kesinlikle kurallara aykırı buluyor. Zira reklamsız izlenen videolar nedeniyle içerik üreticilerin gelirleri de azalmış oluyor. Reklam engelleyici politikasının gelirlere nasıl etki edeceği merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.