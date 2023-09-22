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    YouTube yakında yeşil perde efekti sunacak

    YouTube Shorts kullanıcıları gelecek yıldan itibaren video hazırlarken arka planında yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller veya videolar kullanabilecekler.      
    YouTube Shorts Tam Boyutta Gör
    Bir dönem özel efektler için kullanılan yeşil perde teknolojisi bugün yayıncılar için vazgeçilmezler arasına girdi. Yayıncılık sektörünün en büyük ismi konumundaki YouTube önemli bir güncelleme hazırlıyor.

    Dream Screen nedir?

    Dream Screen adı verilen yeni teknoloji, yapay zekâyı kullanarak bir yeşil perde efekti uyguluyor. TikTok gibi platformlarda da gördüğümüz bu efekt, kullanıcının arka planını AI ile oluşturulmuş görseller veya videolar ile değiştirebiliyor. Dream Screen özelliği 2024 yılında YouTube Shorts kullanıcılarına sunulacak.

    Diğer bir yenilik ise yapay zekânın içerik üreticilerine video projeleri için tavsiyelerde bulunması ve şablon hazırlanmasına yardım etmesi. Yine kullanıcılar çeşitli komutlar vererek videoları için en doğru arka plan müziğini bulabiliyor.

    Yine daha önce gündeme gelen yapay zekânın metin üzerinden çeviri yaparak videolara dublaj eklemesi ve mobil cihazlardan videoları düzenlemeyi sağlayacak YouTube Create uygulaması duyurulan yenilikler arasında.

    YouTube Dream Screen geliyor Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 14 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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