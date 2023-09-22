YouTube yakında yeşil perde efekti sunacak

Dream Screen nedir?
Dream Screen adı verilen yeni teknoloji, yapay zekâyı kullanarak bir yeşil perde efekti uyguluyor. TikTok gibi platformlarda da gördüğümüz bu efekt, kullanıcının arka planını AI ile oluşturulmuş görseller veya videolar ile değiştirebiliyor. Dream Screen özelliği 2024 yılında YouTube Shorts kullanıcılarına sunulacak.
Diğer bir yenilik ise yapay zekânın içerik üreticilerine video projeleri için tavsiyelerde bulunması ve şablon hazırlanmasına yardım etmesi. Yine kullanıcılar çeşitli komutlar vererek videoları için en doğru arka plan müziğini bulabiliyor.
Yine daha önce gündeme gelen yapay zekânın metin üzerinden çeviri yaparak videolara dublaj eklemesi ve mobil cihazlardan videoları düzenlemeyi sağlayacak YouTube Create uygulaması duyurulan yenilikler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.