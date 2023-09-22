YouTube yakında yeşil perde efekti sunacak

Tam Boyutta Gör Bir dönem özel efektler için kullanılan yeşil perde teknolojisi bugün yayıncılar için vazgeçilmezler arasına girdi. Yayıncılık sektörünün en büyük ismi konumundaki YouTube önemli bir güncelleme hazırlıyor.

Dream Screen nedir?

Dream Screen adı verilen yeni teknoloji, yapay zekâyı kullanarak bir yeşil perde efekti uyguluyor. TikTok gibi platformlarda da gördüğümüz bu efekt, kullanıcının arka planını AI ile oluşturulmuş görseller veya videolar ile değiştirebiliyor. Dream Screen özelliği 2024 yılında YouTube Shorts kullanıcılarına sunulacak.

YouTube Shorts risk oluşturmaya başladı 2 hf. önce eklendi

Diğer bir yenilik ise yapay zekânın içerik üreticilerine video projeleri için tavsiyelerde bulunması ve şablon hazırlanmasına yardım etmesi. Yine kullanıcılar çeşitli komutlar vererek videoları için en doğru arka plan müziğini bulabiliyor.

Yine daha önce gündeme gelen yapay zekânın metin üzerinden çeviri yaparak videolara dublaj eklemesi ve mobil cihazlardan videoları düzenlemeyi sağlayacak YouTube Create uygulaması duyurulan yenilikler arasında.

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