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    YouTube kan kaybetmeye devam ediyor

    Google’ın çatı şirketi Alphabet bir süre önce geride bıraktığımız son çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre YouTube’un reklam gelirlerindeki erime devam ediyor.
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    Google ve YouTube’un ana şirketi Alphabet, mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Alphabet genel olarak gelirlerini artırmayı başarsa da net kar ve reklam gelirlerinde azalma yaşadı. Buna bağlı olarak YouTube’un reklam gelirlerindeki erime de devam etti.

    Paylaşılan verilere göre reklam verenlerin ekonomik belirsizlik nedeniyle platformdan çekilmesiyle YouTube'un reklam geliri yıldan yıla yüzde 2,6 düştü. YouTube, geçen yılın aynı dönemindeki 6,87 milyar dolarlık reklam geliri elde etmişti. Bu sayı 2023'ün ilk mali çeyreğinde 6,69 milyar dolara geriledi.

    YouTube’un reklam gelirleri eriyor

    Her ne kadar YouTube’un reklam gelirleri hayal kırıklığı yaratsa da analistlerin 6,6 milyar dolar olan beklentisini bir miktar da olsa aşmayı başardı. Öte yandan en önemli istatistik veri ise YouTube'un reklam gelirinin üst üste üç çeyrektir düşüyor olması. Aşağı doğru kayan rakamlar, gelir elde etmek için reklam geliri arayan içerik oluşturucular için de bir endişe kaynağı.

    YouTube kan kaybetmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamalarda yetkililer güvence vermeye çalışırken YouTube’un kısa video özelliği Shorts yakaladığı başarılardan söz edildi. Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, “Geçen yıl Shorts'a video oluşturan kanal sayısı yüzde 80'in üzerinde arttı. Shorts'ta haftalık yayın yapanlar, yeni kanal abonelerinin çoğunluğunun Shorts gönderilerinden geldiğini gördü.” dedi.

    Platform, TikTok gibi rakiplerle yoğun bir rekabet yaşarken, şirket büyümesini artırmak için Shorts'a odaklanmaya devam ediyor. Kasım 2022'de YouTube, Short videolarını akıllı TV’lerde kullanıma sundu. Google, Şubat ayında Shorts'un günlük 50 milyar görüntülemeye ulaştığını duyurdu. Google'ın baş işletme sorumlusu Philipp Schindler’a göre izleme süreleri güçlü bir şekilde ilerliyor ve büyüme devam ediyor. Schindler, ayrıca “para kazanma da güzel bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullanırken reklamlardaki dönüşün de güçlü olduğunun altını çizdi.

    Son olarak YouTube, doğrudan platform üzerinden alışveriş yapılmasını da sağlamak istiyor. Şirket, YouTuber'ların ve satıcıların kanallarında ürün öne çıkarmasını sağlamak için geçen yıl Shopify ile ortaklık kurmuştu. Henüz yolun başında olunsa da şu anda 100.000'den fazla içerik oluşturucu, sanatçı ve marka, ürünlerini satmak için kendi mağazalarını YouTube kanallarına bağlamış durumda.

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