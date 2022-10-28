YouTube'da normal videolar ile Shorts videoları birbirinden ayrıldı: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Bundan böyle Shorts formatında olmayan videolar (canlı videolar da dahil) ile Shorts videoları bir kanalın sayfasında yer alan Videolar sekmesinde gözükmeyecek. Bu iki video formatı için özel sekmeler hazırlandı.

Değişen tasarımıyla YouTube karşınızda 3 gün önce eklendi

YouTube kanal profili tasarımı konusunda fikir değiştirdi

YouTube kısa ve dikey video formatının diğer videolarla karışmayacağından ötürü çok memnun. Bu kararı alırken kullanıcıların geri bildirimlerinden yararlandığını söyleyen 17 yıllık mecra, bu hamlenin hem izleyicilere vakit kazandıracağını hem de içerik üreticilerinin izleyicilerin nelerden hoşlandığını kolayca tespit edebileceğini düşünüyor.

Önceden her tür içerik Videolar sekmesinde gözüktüğü için insanlar videoların arasında kaybolabiliyordu. Bu değişiklik kullanıcıların en sevdiği videoları kendisinin ilgisini çekmeyen Shorts videolarını ve diğer videoları görmek zorunda kalmadan kolayca izlemesini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Bu güncelleme önümüzdeki haftalarda bütün cihazlara gelecek. Artık hangi video formatını seviyorsanız o video formatını tek bir yerde izleyebileceksiniz.

Ayrıca bir izleyici Short sekmesinde bir video izlerken videosunu izlediği kanalın ana sayfasına geri dönerse kendisinin önüne daha fazla Shorts içeriği gelecek. Zira bu kişi Shorts sekmesine otomatik bir şekilde yönlendirilecek.

YouTube bu hamle sayesinde Shorts içerikleri üreten kişilerin izlenme sayısı konusunda hak ettiğini alacağını düşünüyor. Yeni güncelleme bugünden itibaren yayılmaya başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube kanal profili tasarımı konusunda fikir değiştirdi