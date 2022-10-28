YouTube'da normal videolar ile Shorts videoları birbirinden ayrıldı: İşte nedeni

YouTube kanal profili tasarımı konusunda fikir değiştirdi
YouTube kısa ve dikey video formatının diğer videolarla karışmayacağından ötürü çok memnun. Bu kararı alırken kullanıcıların geri bildirimlerinden yararlandığını söyleyen 17 yıllık mecra, bu hamlenin hem izleyicilere vakit kazandıracağını hem de içerik üreticilerinin izleyicilerin nelerden hoşlandığını kolayca tespit edebileceğini düşünüyor.
Önceden her tür içerik Videolar sekmesinde gözüktüğü için insanlar videoların arasında kaybolabiliyordu. Bu değişiklik kullanıcıların en sevdiği videoları kendisinin ilgisini çekmeyen Shorts videolarını ve diğer videoları görmek zorunda kalmadan kolayca izlemesini sağlayacak.
Ayrıca bir izleyici Short sekmesinde bir video izlerken videosunu izlediği kanalın ana sayfasına geri dönerse kendisinin önüne daha fazla Shorts içeriği gelecek. Zira bu kişi Shorts sekmesine otomatik bir şekilde yönlendirilecek.
YouTube bu hamle sayesinde Shorts içerikleri üreten kişilerin izlenme sayısı konusunda hak ettiğini alacağını düşünüyor. Yeni güncelleme bugünden itibaren yayılmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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