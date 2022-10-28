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    YouTube'da normal videolar ile Shorts videoları birbirinden ayrıldı: İşte nedeni

    4 gün önce daha modern ve daha işlevsel bir tasarıma geçiş yapan ünlü video paylaşım sitesinin yaptığı yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Normal videolar ve Shorts videoları için yeni tasarım geldi.
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    YouTube Shorts Tam Boyutta Gör
    Bundan böyle Shorts formatında olmayan videolar (canlı videolar da dahil) ile Shorts videoları bir kanalın sayfasında yer alan Videolar sekmesinde gözükmeyecek. Bu iki video formatı için özel sekmeler hazırlandı.

    YouTube kanal profili tasarımı konusunda fikir değiştirdi

    YouTube kısa ve dikey video formatının diğer videolarla karışmayacağından ötürü çok memnun. Bu kararı alırken kullanıcıların geri bildirimlerinden yararlandığını söyleyen 17 yıllık mecra, bu hamlenin hem izleyicilere vakit kazandıracağını hem de içerik üreticilerinin izleyicilerin nelerden hoşlandığını kolayca tespit edebileceğini düşünüyor.

    Önceden her tür içerik Videolar sekmesinde gözüktüğü için insanlar videoların arasında kaybolabiliyordu. Bu değişiklik kullanıcıların en sevdiği videoları kendisinin ilgisini çekmeyen Shorts videolarını ve diğer videoları görmek zorunda kalmadan kolayca izlemesini sağlayacak.

    YouTube Shorts Tam Boyutta Gör
    Bu güncelleme önümüzdeki haftalarda bütün cihazlara gelecek. Artık hangi video formatını seviyorsanız o video formatını tek bir yerde izleyebileceksiniz.

    Ayrıca bir izleyici Short sekmesinde bir video izlerken videosunu izlediği kanalın ana sayfasına geri dönerse kendisinin önüne daha fazla Shorts içeriği gelecek. Zira bu kişi Shorts sekmesine otomatik bir şekilde yönlendirilecek.

    YouTube bu hamle sayesinde Shorts içerikleri üreten kişilerin izlenme sayısı konusunda hak ettiğini alacağını düşünüyor. Yeni güncelleme bugünden itibaren yayılmaya başlayacak. 

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