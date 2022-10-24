YouTube yenilendi: Değişen tasarım artık daha modern ve işlevsel

Tam Boyutta Gör YouTube yeni bir görünüme ve bazı ekstra özelliklere kavuşuyor. Elden geçirilmiş karanlık tema, genel tasarım değişiklikleri ve eklenen işlevselliğe odaklanan yenilikler sayesinde uygulama artık daha modern bir hale bürünüyor.

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İlk olarak, iOS ve Android uygulamalarında bir videoyu yakınlaştırmak için artık parmaklarınızı kullanmanız yeterli olacak. Videoyu yakınlaştırdığınızda parmaklarınızı ekrandan kaldırsanız dahi video yakınlaşmış halde ilerlemeye devam edecek. Ağustos ayında yakınlaştırma özelliği Premium kullanıcılarında test edilmeye başlanmış, şimdi ise artık herkesin kullanımına açılacak.

Bir diğer özellik ise videoların doğru kısmını bulmanızı kolaylaştıracak. Netflix’tekine benzer bir şekilde çalışan bu özellik, masaüstü ve mobilde yukarı kaydırma hareketiyle birlikte kullanıcılara küçük resim ön izlemeleri gösterecek. Uzun videolarda veya bir rehber videosunda önemli yerleri tekrar bulmanız açısından işleri kolaylaştıracak diyebiliriz.

YouTube tasarımı artık daha modern

Tam Boyutta Gör Görsel cephede, arka plan rengini videoya uyacak şekilde değiştiren yeni bir ortam modu uygulamaya entegre ediliyor. YouTube UX direktörü Nate Koechley bu özelliği, kullanıcıların dikkatini videoya çekmek ve içeriğe daha fazla odaklanmak amacıyla dinamik renk örneklemesinden yararlanan ince bir efekt olarak tanımlıyor. Ek olarak ambiyans modu, video oynatma listelerinde ve karanlık modda da mevcut olacak.

YouTube, öte yandan halihazırda bulunan karanlık mod özelliğini web, TV ve akıllı telefonlarda daha da koyu hale getirdiğini açıkladı. Bununla birlikte “abone ol” butonu yenileniyor ve açıklamalardaki bağlantıların yerine butonlar ekleniyor. Aynı zamanda beğen, paylaş ve indir butonları da revize edildi. Son olarak YouTube’un bu değişiklikleri bugün itibariyle uygulamaya başladığını belirtelim. Değişikliklerin herkese ulaşması ise birkaç hafta alabilir.

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