YouTube yenilendi: Değişen tasarım artık daha modern ve işlevsel

İlk olarak, iOS ve Android uygulamalarında bir videoyu yakınlaştırmak için artık parmaklarınızı kullanmanız yeterli olacak. Videoyu yakınlaştırdığınızda parmaklarınızı ekrandan kaldırsanız dahi video yakınlaşmış halde ilerlemeye devam edecek. Ağustos ayında yakınlaştırma özelliği Premium kullanıcılarında test edilmeye başlanmış, şimdi ise artık herkesin kullanımına açılacak.
YouTube tasarımı artık daha modern
YouTube, öte yandan halihazırda bulunan karanlık mod özelliğini web, TV ve akıllı telefonlarda daha da koyu hale getirdiğini açıkladı. Bununla birlikte “abone ol” butonu yenileniyor ve açıklamalardaki bağlantıların yerine butonlar ekleniyor. Aynı zamanda beğen, paylaş ve indir butonları da revize edildi. Son olarak YouTube’un bu değişiklikleri bugün itibariyle uygulamaya başladığını belirtelim. Değişikliklerin herkese ulaşması ise birkaç hafta alabilir.
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