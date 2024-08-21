Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı

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Valve'nin uzun yıllardır beklenen CS2 oyunu geçtiğimiz aylarda çıkış yaptı. Yeni haritalar, grafik yükseltmeleri ve pek çok değişiklikle gelen devam oyunu beğenileri de kazandı. Ancak daha önceki oyunlarda olduğu gibi CS2'de bazı hileler mevcut.

Profesyonel oyuncuların talepleri gerçekleşmiş oldu

Oyuncular çeşitli açıklar bularak oyunda hileler yaparken, oyunun geliştiricisi Valve bu alanda çok ciddi adımlar atıyor. Buna son olarak klavye özelliği de eklendi. Valve, hilelerin önüne geçmek amacıyla çok sık kullanılan bir klavye özelliğini CS2'den kaldırdı.

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Counter-Strike 2 oyuncularının mükemmel karşı vuruşları otomatikleştirmek için klavye özelliklerini kullanması resmen yasaklandı. Valve, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda, bazı donanım özellikleri manuel giriş ile otomasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı.

Bu yüzden Counter-Strike'ta neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığını net bir şekilde belirlemeye karar verdik" dedi. Valve, temel becerilerin ötesindeki otomasyonu (komut dosyası veya donanım aracılığıyla) artık kabul etmeyeceğini duyurdu.

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CS2'nin geliştiricisi, özellikle Valve Resmi Sunucularında, tek bir oyun girdisiyle birden fazla oyuncu hareketini otomatikleştiren oyuncuların tespit edilmesi durumunda, bu oyuncuların maçlardan atılacağını da vurguladı. Yıllardır hile girişimlerinin sık göründüğü CS2, bu adımlar sayesinde artık daha güvenli, eşit bir ortama sahip.

Razer ve Wooting'in SOCD özellikleri, oyuncuların yön değiştirmeyi öğrenmelerine gerek kalmadan otomatikleştirmelerine olanak tanıyor. Normalde birinci şahıs nişancı oyunlarında yön değiştirmek için bir tuşa basmadan önce diğerini tamamen bırakmanız gerekiyor. Her ikisine de basılırsa birbirlerini iptal ederler ve tuşlardan birini bırakana kadar bir süre öylece durursunuz.

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Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı