Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı

Profesyonel oyuncuların talepleri gerçekleşmiş oldu
Oyuncular çeşitli açıklar bularak oyunda hileler yaparken, oyunun geliştiricisi Valve bu alanda çok ciddi adımlar atıyor. Buna son olarak klavye özelliği de eklendi. Valve, hilelerin önüne geçmek amacıyla çok sık kullanılan bir klavye özelliğini CS2'den kaldırdı.
Counter-Strike 2 oyuncularının mükemmel karşı vuruşları otomatikleştirmek için klavye özelliklerini kullanması resmen yasaklandı. Valve, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda, bazı donanım özellikleri manuel giriş ile otomasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı.
Bu yüzden Counter-Strike'ta neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığını net bir şekilde belirlemeye karar verdik" dedi. Valve, temel becerilerin ötesindeki otomasyonu (komut dosyası veya donanım aracılığıyla) artık kabul etmeyeceğini duyurdu.
CS2'nin geliştiricisi, özellikle Valve Resmi Sunucularında, tek bir oyun girdisiyle birden fazla oyuncu hareketini otomatikleştiren oyuncuların tespit edilmesi durumunda, bu oyuncuların maçlardan atılacağını da vurguladı. Yıllardır hile girişimlerinin sık göründüğü CS2, bu adımlar sayesinde artık daha güvenli, eşit bir ortama sahip.
Razer ve Wooting'in SOCD özellikleri, oyuncuların yön değiştirmeyi öğrenmelerine gerek kalmadan otomatikleştirmelerine olanak tanıyor. Normalde birinci şahıs nişancı oyunlarında yön değiştirmek için bir tuşa basmadan önce diğerini tamamen bırakmanız gerekiyor. Her ikisine de basılırsa birbirlerini iptal ederler ve tuşlardan birini bırakana kadar bir süre öylece durursunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.