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    Anlık Bildirim

    Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı

    Valve, Counter-Strike 2'de "Snap Tap" ve "Snappy Tappy" gibi SOCD özelliklerini kullanan klavye girişlerini yasakladı. Oyuncular hareketlerini otomatikleştirerek haksız avantaj sağlayabiliyordu.
    Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı
    Valve'nin uzun yıllardır beklenen CS2 oyunu geçtiğimiz aylarda çıkış yaptı. Yeni haritalar, grafik yükseltmeleri ve pek çok değişiklikle gelen devam oyunu beğenileri de kazandı. Ancak daha önceki oyunlarda olduğu gibi CS2'de bazı hileler mevcut.

    Profesyonel oyuncuların talepleri gerçekleşmiş oldu

    Oyuncular çeşitli açıklar bularak oyunda hileler yaparken, oyunun geliştiricisi Valve bu alanda çok ciddi adımlar atıyor. Buna son olarak klavye özelliği de eklendi. Valve, hilelerin önüne geçmek amacıyla çok sık kullanılan bir klavye özelliğini CS2'den kaldırdı.

    Counter-Strike 2 oyuncularının mükemmel karşı vuruşları otomatikleştirmek için klavye özelliklerini kullanması resmen yasaklandı. Valve, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda, bazı donanım özellikleri manuel giriş ile otomasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı.

    Bu yüzden Counter-Strike'ta neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığını net bir şekilde belirlemeye karar verdik" dedi. Valve, temel becerilerin ötesindeki otomasyonu (komut dosyası veya donanım aracılığıyla) artık kabul etmeyeceğini duyurdu.

    Counter-Strike 2'de en çok kullanılan klavye özelliği yasaklandı Tam Boyutta Gör

    CS2'nin geliştiricisi, özellikle Valve Resmi Sunucularında, tek bir oyun girdisiyle birden fazla oyuncu hareketini otomatikleştiren oyuncuların tespit edilmesi durumunda, bu oyuncuların maçlardan atılacağını da vurguladı. Yıllardır hile girişimlerinin sık göründüğü CS2, bu adımlar sayesinde artık daha güvenli, eşit bir ortama sahip.

    Razer ve Wooting'in SOCD özellikleri, oyuncuların yön değiştirmeyi öğrenmelerine gerek kalmadan otomatikleştirmelerine olanak tanıyor. Normalde birinci şahıs nişancı oyunlarında yön değiştirmek için bir tuşa basmadan önce diğerini tamamen bırakmanız gerekiyor. Her ikisine de basılırsa birbirlerini iptal ederler ve tuşlardan birini bırakana kadar bir süre öylece durursunuz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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