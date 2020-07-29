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    YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak

    YouTube'un çocuklara yönelik içerikleri bir araya topladığı YouTube Kids platformunda önümüzdeki beş hafta içerisinde 100 farklı yapım ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşacak.
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    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak

    Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, çocuklara yönelik içeriklere olan ilginin son yıllarda çığ gibi büyüdüğünü ve 13 yaşın altındaki izleyicilerinin bir alıcı kitlesi olarak çok büyük potansiyel vaat ettiklerini farketmesiyle birlikte bu kulvardaki içeriklerin hitap ettikleri izleyici kitlesi tarafından daha ulaşılabilir hale gelmeleri için çalışmalara başlamıştı.

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    Bu çalışmalardan bir tanesi de YouTube Kids isimli uygulamasını kullanıcılarla buluşturmasıydı. Uygulama çocukların ilgisini çekebilecek tarzda filmleri, videoları ve çok daha fazlasını bir araya getiriyor. 

    Salgın sürecinde okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocukların can sıkıntılarını bir nebze gidermek amacıyla uygulama 100 film ve eseri daha ücretsiz olarak yayınlamaya başlıyor. 

    YouTube yetkililerinden Don Anderson konuyla ilgili "Hem çocuklarınızın hem sizlerin keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak yüksek kaliteli, tam uzunlukta filmler ve özel yapımlardan oluşan bir kütüphane ile sizlere destek olmak istiyoruz.” sözlerini kullandı.

    Ücretsiz yayınlanan yapımlar arasında Pocoyo, Tayo, Baby Shark, Pinkfong, The Wiggles, Maşa ile Koca Ayı, Oggy and the Cockroache, Paddington. Hair Love, Winx Club, Susam Sokağı'nın Elmo'nun Dünyası bölümleri ve daha pek çok yapım yer alıyor. Tüm bunlar önümüzdeki 5 hafta boyunca yayınlanıyor olacaklar.

    YouTube Kids hali hazırda kısıtlı sayıda bölgede kullanıma açılmış durumda ve ülkemiz bu bölgeler arasında yer almıyor ancak kullanıcılarla buluştuğu ülke sayısı düzenli olarak artıyor ve yakın bir gelecekte Türkiye'ye de geleceğini düşünüyoruz.
     



    https://www.engadget.com/youtube-kids-after-school-075138434.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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