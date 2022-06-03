YouTube Music, 2022 İlkbahar Özeti'ni kullanıcılarına sundu

Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimiz yılının sonlarına doğru Spotify tarafından popüler hale getirilen yıllık özetlerin bir benzeri olan 2021 Özeti'ni kullanıcılarına sunmuştu. Çalma listesi, uygulamadaki müzik dinleme alışkanlıklarınıza göre en sevdiğiniz sanatçılar ve en iyi şarkılarından oluşuyordu. Şimdilerde ise YouTube Music, 2022 için İlkbahar Özeti'ni kullanıcılarına sundu.
İlkbahar Özeti ile en sevdiğiniz sanatçı ve şarkıları, dinleme sürenizle görüntüleyin
YouTube Music artık birçok kişi için Ana Sayfa özet akışında "Bahar Özeti burada" başlık kartıyla bir özet görüntülüyor. Dokunduğunuzda, bahar için YouTube Music'teki istatistiklerinizi içeren altı kartlık bir set ortaya çıkıyor.
İlk sayfa, en iyi sanatçınızı ve şarkınızı ve bunları dinlemek için harcanan süreyi belirtmekte. Sonraki üç sayfa, bu aşamadaki en iyi beş şarkınızı, albümlerinizi ve sanatçılarınızı kapsıyor. Son iki sayfa ise bu zaman dilimi için en iyi üç türünüzü ve ardından en çok tercih edilen çalma listesini kapsıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.