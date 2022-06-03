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Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimiz yılının sonlarına doğru Spotify tarafından popüler hale getirilen yıllık özetlerin bir benzeri olan 2021 Özeti'ni kullanıcılarına sunmuştu. Çalma listesi, uygulamadaki müzik dinleme alışkanlıklarınıza göre en sevdiğiniz sanatçılar ve en iyi şarkılarından oluşuyordu. Şimdilerde ise YouTube Music, 2022 için İlkbahar Özeti'ni kullanıcılarına sundu.

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İlkbahar Özeti ile en sevdiğiniz sanatçı ve şarkıları, dinleme sürenizle görüntüleyin

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YouTube Music artık birçok kişi için Ana Sayfa özet akışında "Bahar Özeti burada" başlık kartıyla bir özet görüntülüyor. Dokunduğunuzda, bahar için YouTube Music'teki istatistiklerinizi içeren altı kartlık bir set ortaya çıkıyor.

İlk sayfa, en iyi sanatçınızı ve şarkınızı ve bunları dinlemek için harcanan süreyi belirtmekte. Sonraki üç sayfa, bu aşamadaki en iyi beş şarkınızı, albümlerinizi ve sanatçılarınızı kapsıyor. Son iki sayfa ise bu zaman dilimi için en iyi üç türünüzü ve ardından en çok tercih edilen çalma listesini kapsıyor.

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YouTube Music, 2022 İlkbahar Özeti'ni kullanıcılarına sundu