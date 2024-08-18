YouTube Music, Hızlı Seçimler'den radyo yaratma seçeneğini test ediyor

Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse uygulama, 2020 yılında tanıttığı Hızlı Seçimler özelliği üzerinden çok şarkılı bir radyoyu hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyacak.

YouTube Music kişisel radyonuzu herkesle paylaşmanızı sağlıyor 6 gün önce eklendi

Yakında YouTube Music'te Hızlı Seçimler üzerinden radyo oluşturulabilecek

Geçtiğimiz hafta kişisel radyonuzu profilinizde herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanıyacak yeni bir özelliği kullanıma sunan YouTube Music, radyoları geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bu yeni özellik ile birlikte uygulamada Hızlı Seçimler'de görüntülenen 20 şarkı arasından birden fazla şarkı seçmenize olanak tanır. Seçiminizi tamamladıktan sonra ise aşağıdakii görselde de görülen Radyoyu başlat seçeğini seçmelisiniz.

Tam Boyutta Gör Bu şekilde oluşturacağınız radyo, farklı müzik türlerini birleştirmek ve güncel dinlediğiniz müzik zevklerinize daha kolay ulaşmanız için oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca henüz test aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

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