Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    K-Pop hayranlarına müjde: Spotify, sevilen Blend özelliğine K-Pop yıldızlarını ekledi

    Spotify sevilen Blend özelliğine bazı K-Pop gruplarını ekledi. Böylece sevdiğiniz K-Pop gruplarıyla Blend yapabilir ve sizleri bir araya getiren şarkılardan oluşan bir paylaşım kartı alabilirsiniz.
    Oy Ver

    Spotify, sevilen Blend özelliğine K-Pop yıldızlarını ekledi
    Tam Boyutta Gör

    Popüler müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yıl Blend çalma listelerini tanıtmıştı. Spotify'ın Blend özelliği, iki Spotify kullanıcısı müzikal tercihlerini sadece kendileri için oluşturulmuş bir çalma listesinde birleştirmelerine olanak sağlamıştı. Ancak Spotify'dan gelen sevindirici bir habere göre artık bazı K-Pop yıldızlarıyla da Blend yapabileceksiniz.

    K-Pop hayranları artık Spotify'da sevdikleri gruplar ile Blend yapabilir

    Spotify, sevilen Blend özelliğine K-Pop yıldızlarını ekledi
    Tam Boyutta Gör

    Spotify, Mart ayında yayınladığı güncelleme ile Blend özelliğini 10 kişiye kadar çıkarmıştı. Ancak yakın bir zamanda yayınladığı güncelleme ile bu özelliğe bazı K-Pop gruplarını da eklendi. Blend özelliği şimdilik K-Pop sanatçılarından BTS, Stray Kids, ENHYPEN, TOMORROW X TOGETHER, Nmixx ve AB6IX'i kapsıyor. 

    Bu sanatçılarla Blend yaptığınızda, en sevdiğiniz parçaları onlarınkilerle birleştiren, seçilmiş bir çalma listesine sahip olacaksınız. Ayrıca, zevkinize uygun puanlarınızı ve ikinizi bir araya getiren şarkıları gösteren bir paylaşım kartı da alacaksınız. Kartları doğrudan Instagram, Facebook, Snapchat veya Twitter'da paylaşılabilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 6 saat önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 7 saat önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız