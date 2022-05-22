K-Pop hayranlarına müjde: Spotify, sevilen Blend özelliğine K-Pop yıldızlarını ekledi

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Popüler müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yıl Blend çalma listelerini tanıtmıştı. Spotify'ın Blend özelliği, iki Spotify kullanıcısı müzikal tercihlerini sadece kendileri için oluşturulmuş bir çalma listesinde birleştirmelerine olanak sağlamıştı. Ancak Spotify'dan gelen sevindirici bir habere göre artık bazı K-Pop yıldızlarıyla da Blend yapabileceksiniz.

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K-Pop hayranları artık Spotify'da sevdikleri gruplar ile Blend yapabilir

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Spotify, Mart ayında yayınladığı güncelleme ile Blend özelliğini 10 kişiye kadar çıkarmıştı. Ancak yakın bir zamanda yayınladığı güncelleme ile bu özelliğe bazı K-Pop gruplarını da eklendi. Blend özelliği şimdilik K-Pop sanatçılarından BTS, Stray Kids, ENHYPEN, TOMORROW X TOGETHER, Nmixx ve AB6IX'i kapsıyor.

Bu sanatçılarla Blend yaptığınızda, en sevdiğiniz parçaları onlarınkilerle birleştiren, seçilmiş bir çalma listesine sahip olacaksınız. Ayrıca, zevkinize uygun puanlarınızı ve ikinizi bir araya getiren şarkıları gösteren bir paylaşım kartı da alacaksınız. Kartları doğrudan Instagram, Facebook, Snapchat veya Twitter'da paylaşılabilirsiniz.

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