YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım

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YouTube Music, kullanıcıların ana sayfayı özelleştirmesine olanak tanıyan bir etkinlik çubuğu ekledi. Ayrıca Ana Sayfa sekmesinde, YouTube'un çeşitli sanatçılara ve farklı modlara sahip olacağını söylediği günlük güncellenen yedi kişiselleştirilmiş oynatma listesi olacak. Öte yandan etkinlik çubuğu, kullanıcıların egzersiz ve odaklanma gibi etkinlikler için müziğe kolay erişim sağlamasına olanak tanıyor.

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YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor

İstediğiniz şarkılara kolay erişim

YouTube Music uygulamasına birçok yeni çalma listesi eklendi. Şirketin bunu yapmasındaki amaç kullanıcıların o anki ruh hallerine uygun şarkıları bulmayı kolaylaştırmak. YouTube Music'e 'Sizin için derlenenler' başlığı altında yedi yeni çalma listesi eklendi. Aslında bu çalma listesi sayısı sizin uygulamada yaptığınız farklı şarkıları aramanız sonucunda gösterilecek. Eğer farklı türlerde şarkıları uygulamada aratırsanız en fazla yedi olmak üzere çeşitli karışık listeleriniz oluşacak.

Önceden Mix'iniz olan çalma listesi isim değiştirerek Supermix'im oldu. İşlevi değişmemiş olan bu liste sadece isim karışıklığı olmaması için yeniden adlandırılmış.

Yeni bir Ana Sayfa sekme çubuğu dört aktivite için müziğe kolay erişim sağlıyor. Spor, Odaklanma, Rahatlama ve İş/Ev sekmelerinden hangisi seçerseniz ona uygun başlıklar altında birçok çalma listesi göreceksiniz.

YouTube Music, birçok Android kullanıcısı için bu özelliklerin bazıları geçtiğimiz yaz gelmişti ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm YouTube Music kullanıcıları bu özelliklerden faydalanabilecek.

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