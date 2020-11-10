YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım

YouTube Music, kullanıcıların ana sayfayı özelleştirmesine olanak tanıyan bir etkinlik çubuğu ekledi. Ayrıca Ana Sayfa sekmesinde, YouTube'un çeşitli sanatçılara ve farklı modlara sahip olacağını söylediği günlük güncellenen yedi kişiselleştirilmiş oynatma listesi olacak. Öte yandan etkinlik çubuğu, kullanıcıların egzersiz ve odaklanma gibi etkinlikler için müziğe kolay erişim sağlamasına olanak tanıyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım"İlginizi Çekebilir YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor
İstediğiniz şarkılara kolay erişim
YouTube Music uygulamasına birçok yeni çalma listesi eklendi. Şirketin bunu yapmasındaki amaç kullanıcıların o anki ruh hallerine uygun şarkıları bulmayı kolaylaştırmak. YouTube Music'e 'Sizin için derlenenler' başlığı altında yedi yeni çalma listesi eklendi. Aslında bu çalma listesi sayısı sizin uygulamada yaptığınız farklı şarkıları aramanız sonucunda gösterilecek. Eğer farklı türlerde şarkıları uygulamada aratırsanız en fazla yedi olmak üzere çeşitli karışık listeleriniz oluşacak.
Önceden Mix'iniz olan çalma listesi isim değiştirerek Supermix'im oldu. İşlevi değişmemiş olan bu liste sadece isim karışıklığı olmaması için yeniden adlandırılmış.
Yeni bir Ana Sayfa sekme çubuğu dört aktivite için müziğe kolay erişim sağlıyor. Spor, Odaklanma, Rahatlama ve İş/Ev sekmelerinden hangisi seçerseniz ona uygun başlıklar altında birçok çalma listesi göreceksiniz.
YouTube Music, birçok Android kullanıcısı için bu özelliklerin bazıları geçtiğimiz yaz gelmişti ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm YouTube Music kullanıcıları bu özelliklerden faydalanabilecek.
Kaynakça https://www.engadget.com/youtube-music-personalized-playlists-my-mix-activity-bar-180757761.html https://blog.youtube/news-and-events/youtube-music-brings-personalization-your-everyday-moods-and-moments Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ben farklı ve yeni müzik guruplarına yer veren loudwire.com/... gibi sitelerden takip ediyorum, çok farklı şeyler dinliyorum.
Reklamı az kalitesi yüksek, yenlikçi bişiler lazım. Bu da cozutacak iki gün sonra
O yüzden spotify çok daha stabil ses kalitesi konusunda. 50-60 sene önce çıkmış şarkıların dahi ses kalitesi oldukça iyi.