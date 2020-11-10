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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım

    YouTube Music, uygulamaya getirdiği birçok yeni çalma listesiyle, sektördeki öncü uygulamalardan Spotify ile daha rekabetçi konuma gelmek istiyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım
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    YouTube Music, kullanıcıların ana sayfayı özelleştirmesine olanak tanıyan bir etkinlik çubuğu ekledi. Ayrıca Ana Sayfa sekmesinde, YouTube'un çeşitli sanatçılara ve farklı modlara sahip olacağını söylediği günlük güncellenen yedi kişiselleştirilmiş oynatma listesi olacak. Öte yandan etkinlik çubuğu, kullanıcıların egzersiz ve odaklanma gibi etkinlikler için müziğe kolay erişim sağlamasına olanak tanıyor.

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    İstediğiniz şarkılara kolay erişim

    YouTube Music uygulamasına birçok yeni çalma listesi eklendi. Şirketin bunu yapmasındaki amaç kullanıcıların o anki ruh hallerine uygun şarkıları bulmayı kolaylaştırmak. YouTube Music'e 'Sizin için derlenenler' başlığı altında yedi yeni çalma listesi eklendi. Aslında bu çalma listesi sayısı sizin uygulamada yaptığınız farklı şarkıları aramanız sonucunda gösterilecek. Eğer farklı türlerde şarkıları uygulamada aratırsanız en fazla yedi olmak üzere çeşitli karışık listeleriniz oluşacak.

    Önceden Mix'iniz olan çalma listesi isim değiştirerek Supermix'im oldu. İşlevi değişmemiş olan bu liste sadece isim karışıklığı olmaması için yeniden adlandırılmış.

    Yeni bir Ana Sayfa sekme çubuğu dört aktivite için müziğe kolay erişim sağlıyor. Spor, Odaklanma, Rahatlama ve İş/Ev sekmelerinden hangisi seçerseniz ona uygun başlıklar altında birçok çalma listesi göreceksiniz.

    YouTube Music, birçok Android kullanıcısı için bu özelliklerin bazıları geçtiğimiz yaz gelmişti ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm YouTube Music kullanıcıları bu özelliklerden faydalanabilecek.



    Kaynakça https://www.engadget.com/youtube-music-personalized-playlists-my-mix-activity-bar-180757761.html https://blog.youtube/news-and-events/youtube-music-brings-personalization-your-everyday-moods-and-moments Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    neyseneya 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    youtube premium alınca bunu bedava veriyorlar zaten. bana öyle oldu.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sp!deR (M ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar değil de Release Radar ve Discover Weekly gelmesi lazım. Spotify o iki listesi bence çok başarılı.
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    tobepeople 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ''1 aylık ücretsiz deneme süresi • Ardından ayda ?13,99 '' diye de belirtelim sonra duymadık efenim demeyin.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zorla aynı şeyleri gösteren, dinleten şeylerden sıkıldık. Spotify ve Youtube'da zırt pırt ikide bir reklamlar, reklamlarda aşırı ses çıkışı ile sakin giden bir müziğin bozulması, saçma sapan aynı şeyleri tekrar eden Spotify reklamları, sıktı beya. Bu müzik sektöründe reklamların sadece görsel böyle arada allta olması ya da müzik görselin içine gömülmesi fln lazım.

    Ben farklı ve yeni müzik guruplarına yer veren loudwire.com/... gibi sitelerden takip ediyorum, çok farklı şeyler dinliyorum.

    Reklamı az kalitesi yüksek, yenlikçi bişiler lazım. Bu da cozutacak iki gün sonra
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Müzik alınca youtubedaki reklamlarda gitseydi alırdım
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    neyseneya 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    youtube premium alınca bunu bedava veriyorlar zaten. bana öyle oldu.
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    neyseneya 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce ekolayzer getirsin.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    YouTube music'in ses kalitesi muazzam.
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    hakikidaredevil 1 gün ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    Youtube music'e sadece bu müzik kısmı için eklenen; ki son zamanlarda çıkan şarkıların hepsi böyle, eski şarkıların da yüksek kaliteli versiyonlarını yavaş yavaş ekliyorlar sanırım. Bu şarkıların kalitesi çok iyi. Fakat bunlar haricinde kalan şarkıların ses kalitesi çok kötü. 10-15 sene önce çıkmış bi şarkıyı bi youtube music'ten bir de spotify'dan açıyorum arada bariz fark oluyor.

    O yüzden spotify çok daha stabil ses kalitesi konusunda. 50-60 sene önce çıkmış şarkıların dahi ses kalitesi oldukça iyi.
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