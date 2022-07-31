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    YouTube Music artık mevcut şarkıların diğer performanslarını gösteriyor

    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, artık müziklerin canlı performans gibi diğer seçeneklerini de gösterecek. Diğer performanslar isimli özelliğin işte detaylar:
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    YouTube Music mevcut şarkının diğer performanslarını gösterecek
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    YouTube Music'in en iyi özelliklerinden biri de hayran coverları, konsere gidenlerin kaydettiği canlı performanslar ve daha fazlasını içeren YouTube kitaplığına erişimi olabilir. YouTube Müzik şimdi bu performansları görüntülemek için diğer performanslar isimli yeni bir bölüm ekledi. 

    Diğer performanslar bölümü sayesinde artık müziklerin canlı performansları gibi seçenekleri görebileceksiniz

    YouTube Music'in diğer performanslarda sunduğu sürümlerin sayısı değişkenlik gösterebilir ve çoğunlukla ünlü sanatçılar için görünür. Diğer performanslarda YouTube'a yüklenen konser klipleri, remiksler, hayran coverları, akustik versiyonlar, diğer sanatçıların performansları ve daha fazlasını görmek mümkün.

    YouTube Music mevcut şarkının diğer performanslarını gösterecek
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    İlk olarak bir ay önce ortaya çıkan bu özellik yakın zamanda YouTube Müzik'in Android, iOS ve web sürümünde kullanıma sunuldu.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 4 saat önce

    Çok güzel yaw

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