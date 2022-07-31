YouTube Music artık mevcut şarkıların diğer performanslarını gösteriyor

- Diğer performanslar bölümü sayesinde artık müziklerin canlı performansları gibi seçenekleri görebileceksiniz
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YouTube Music'in en iyi özelliklerinden biri de hayran coverları, konsere gidenlerin kaydettiği canlı performanslar ve daha fazlasını içeren YouTube kitaplığına erişimi olabilir. YouTube Müzik şimdi bu performansları görüntülemek için diğer performanslar isimli yeni bir bölüm ekledi.
Diğer performanslar bölümü sayesinde artık müziklerin canlı performansları gibi seçenekleri görebileceksiniz
YouTube Music'in diğer performanslarda sunduğu sürümlerin sayısı değişkenlik gösterebilir ve çoğunlukla ünlü sanatçılar için görünür. Diğer performanslarda YouTube'a yüklenen konser klipleri, remiksler, hayran coverları, akustik versiyonlar, diğer sanatçıların performansları ve daha fazlasını görmek mümkün.
İlk olarak bir ay önce ortaya çıkan bu özellik yakın zamanda YouTube Müzik'in Android, iOS ve web sürümünde kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel yaw