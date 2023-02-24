YouTube Music, Spotify'ı hedef alıyor: İşte gelecek yeni özellik

Sesli ve videolu podcastler yayınlanacak
Kullanıcılar, YouTube Music’e eklenen podcast yayınları arka planda ücretsiz olarak ancak reklamlı dinleyebilecek. Sesli yayınlar, özel podcast rozeti ile belirtilecek. YouTube Music’in gelişmiş kitaplık araçları da sunacağı belirtildi.
Google'ın podcast ürün lideri Chuk ve Steve McLendon, YouTube Music'in podcast özelliklerinin amacının yayın yapan insanlar için harika araçlar oluşturmak olduğunu söyledi. Chuk, "Üreticilere odaklanıyoruz, başarılı ve faydalı buldukları sürece bu bizim için başarıdır" diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.