YouTube Music, Spotify'ı hedef alıyor: İşte gelecek yeni özellik

Tam Boyutta Gör Podcastler YouTube Music’e geliyor. Podcast bölümünün başındaki isim olan Kai Chuk, müzik akış hizmetine yakın zamanda podcastlerin ekleneceğini söyledi. Chuk’ın açıklamasına göre, YouTube Music, podcast izlemek için de podcast dinlemek için de en iyi platform olacak.

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Sesli ve videolu podcastler yayınlanacak

Kullanıcılar, YouTube Music’e eklenen podcast yayınları arka planda ücretsiz olarak ancak reklamlı dinleyebilecek. Sesli yayınlar, özel podcast rozeti ile belirtilecek. YouTube Music’in gelişmiş kitaplık araçları da sunacağı belirtildi.

Google'ın podcast ürün lideri Chuk ve Steve McLendon, YouTube Music'in podcast özelliklerinin amacının yayın yapan insanlar için harika araçlar oluşturmak olduğunu söyledi. Chuk, "Üreticilere odaklanıyoruz, başarılı ve faydalı buldukları sürece bu bizim için başarıdır" diyor.

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