Tam Boyutta Gör YouTube'un, mobil uygulama kullanıcıları için yeni çözünürlük seçenekleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı ''1080p Premium'' adı verilen yeni bir oynatma seçeneğinin ilk görüntülerini paylaştı. Peki 'Geliştirilmiş bit hızına' sahip olduğu belirtilen özellik neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Youtube'a yeni çözünürlük seçeneği ekleniyor

Görünüşe göre Youtube, ücretli aboneler için platforma yeni yetenekler kazandırmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni keşfedilen ''1080p Premium'' oynatma seçeneği, fotoğrafta da görülebildiği gibi 1080p'nin hemen üzerine konumlandırılacak. Böylece aynı video içeriği, ücretsiz kullanıcılar için standart 1080p'de, Premium kullanıcıları içinse daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium'da oynatılacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Premium aboneleri için daha farklı ayrıcalıklar planlandığı da belirtiliyor. Bu noktada "kuyruğa ekle" özelliğini test eden Youtube, "1080p Premium" seçeneğiiçin 120 FPS gibi farklı kare hızlarına da destek sunabilir.

Bilindiği üzere Youtube CEO'su Susan Wojcicki, yönetim koltuğunu kısa bir süre önce Neil Mohan'a devretti. Yeni keşfedilen özelliğin ise bu değişiklikle bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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YouTube için yeni çözünürlük seçeneği yolda: '1080p Premium'