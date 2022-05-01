YouTube Music, Tekrar dinle bölümde tasarım değişikliğine gidiyor

YouTube Music, 'Tekrar dinle' bölümünde değişikliğe gidiyor. Android ve iOS uygulamasında yaptığı güncellemeyle platform, daha önce iki veya üç şarkıya verilen bölümde aynı anda altı şarkıyı göstermeye başlıyor.
Tekrar dinle'de yeni tasarım
YouTube Music artık Tekrar dinle bölümünde 3×2 ızgara tasarımıyla aynı anda 6 şarkıyı görüntülemeye olanak tanıyor. Aynı zamanda atlı karınca tipi tasarımıyla toplamda 10 şarkı gösterilebiliyor.
Tekrar dinle bölümünde bulunan şarkılar, bir kapak görseli ve altında şarkının veya albümün adıyla yer alıyor. Gösterimde şarkıcının adı bulunmuyor ve şarkıya dokunmak anında çalmaya başlamasına olanak tanıyor.
Güncelleme, kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı ancak tüm kullanıcılara sunulması birkaç hafta sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.