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YouTube Music, 'Tekrar dinle' bölümünde değişikliğe gidiyor. Android ve iOS uygulamasında yaptığı güncellemeyle platform, daha önce iki veya üç şarkıya verilen bölümde aynı anda altı şarkıyı göstermeye başlıyor.

Tekrar dinle'de yeni tasarım

YouTube Music artık Tekrar dinle bölümünde 3×2 ızgara tasarımıyla aynı anda 6 şarkıyı görüntülemeye olanak tanıyor. Aynı zamanda atlı karınca tipi tasarımıyla toplamda 10 şarkı gösterilebiliyor.

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Tekrar dinle bölümünde bulunan şarkılar, bir kapak görseli ve altında şarkının veya albümün adıyla yer alıyor. Gösterimde şarkıcının adı bulunmuyor ve şarkıya dokunmak anında çalmaya başlamasına olanak tanıyor.

Güncelleme, kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı ancak tüm kullanıcılara sunulması birkaç hafta sürebilir.

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YouTube Music, Tekrar dinle bölümde tasarım değişikliğine gidiyor