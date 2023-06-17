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    Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununu kabul etti

    Teknoloji devlerinden Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu kabul etti ve birkaç saat sonra sorunun çözüldüğünü Twitter'dan açıkladı. İşte detaylar:
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    Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorununu çözdü Tam Boyutta Gör
    Devam eden bir kesinti, kullanıcıların Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere Meta hizmetlerine erişememesine sabep oluyor. Meta iseTwitter'da ortaya çıkan kesinti raporlarının ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandığını kabul etti. 

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorunu çözüldü

    Yirmi binden fazla kullanıcıyı etkileyen erişim sorununu çözmeye çalışan Meta, sorunun çözüldüğünü yaşanan kesintiden birkaç saat sonra bir Tweet paylaşımı ile açıkladı. Şirket yaptığı paylaşımda "Sorun çözüldü ve uygulamalarımızda işler yeniden normal şekilde çalışıyor olmalı. Sabrınız için tekrar teşekkürler." ifadelerine yer verdi. Küresel olmasada birçok kullanıcıyı etkileyen erişim sorunun çözülmesi kullanıcıları fazlasıyla sevindirdi.

    Downdetector, kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen hata durum raporlarını derleyerek kesintileri izler ve bu sitedeki raporlara göre hâlâ bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta. Ancak muhtemelen yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile bu sorun da çözülecektir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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