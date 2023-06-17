Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununu kabul etti

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorunu çözüldü
Yirmi binden fazla kullanıcıyı etkileyen erişim sorununu çözmeye çalışan Meta, sorunun çözüldüğünü yaşanan kesintiden birkaç saat sonra bir Tweet paylaşımı ile açıkladı. Şirket yaptığı paylaşımda "Sorun çözüldü ve uygulamalarımızda işler yeniden normal şekilde çalışıyor olmalı. Sabrınız için tekrar teşekkürler." ifadelerine yer verdi. Küresel olmasada birçok kullanıcıyı etkileyen erişim sorunun çözülmesi kullanıcıları fazlasıyla sevindirdi.
Downdetector, kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen hata durum raporlarını derleyerek kesintileri izler ve bu sitedeki raporlara göre hâlâ bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta. Ancak muhtemelen yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile bu sorun da çözülecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi