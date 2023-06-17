Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununu kabul etti

Tam Boyutta Gör Devam eden bir kesinti, kullanıcıların Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere Meta hizmetlerine erişememesine sabep oluyor. Meta iseTwitter'da ortaya çıkan kesinti raporlarının ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandığını kabul etti.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorunu çözüldü

Yirmi binden fazla kullanıcıyı etkileyen erişim sorununu çözmeye çalışan Meta, sorunun çözüldüğünü yaşanan kesintiden birkaç saat sonra bir Tweet paylaşımı ile açıkladı. Şirket yaptığı paylaşımda "Sorun çözüldü ve uygulamalarımızda işler yeniden normal şekilde çalışıyor olmalı. Sabrınız için tekrar teşekkürler." ifadelerine yer verdi. Küresel olmasada birçok kullanıcıyı etkileyen erişim sorunun çözülmesi kullanıcıları fazlasıyla sevindirdi.

Downdetector, kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen hata durum raporlarını derleyerek kesintileri izler ve bu sitedeki raporlara göre hâlâ bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamakta. Ancak muhtemelen yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile bu sorun da çözülecektir.

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Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorununu çözdü