Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, geçtiğimiz sene başlattığı ve Premium abonelerine açık olan mini oyunların oynanabildiği "Playables" hizmetini bütün kullanıcılara açtı. Artık Youtube'da web sitesi, Android veya iOS uygulaması üzerinden oyun oynamak mümkün.

75'ten fazla oyun yer alıyor

Youtube'un kütüphanesinde, satranç ve bulmaca oyunlarından Angry Birds Showdown, Trivia Crack ve Cut the Rope gibi popüler gündelik mobil oyunlara kadar 75'ten fazla oyun bulunuyor. Oyunlara erişmek için Keşfet menüsünden Playables seçeneğine tıklamak yeterli. Henüz Türkiye'de kullanıma sunulmayan hizmet, yakında zamanda aşama aşama devreye girecek.

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Son zamanlarda teknoloji şirketleri, kullanıcıları cezbetmek ve platformda tutmak içim gündelik oyunlar sunmaya başladı. Daha önce Netflix, LinkedIn ve New York Times benzer oyun hizmetlerini kullanıcılara sunmuştu. Youtube da aynı yola girerek, kullanıcılarına eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun hizmetini devreye aldı.

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Youtube, oyun hizmetini bütün kullanıcılara açtı