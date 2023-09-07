Youtube oyun sektörüne adım atıyor: İlk testler başladı

Youtube'a mini oyunlar geliyor
An itibarıyla belirli beta kullanıcılarının erişimine açılan ''Playables'', henüz emekleme aşamasında diyebiliriz. Test kullanıcıları için ana akış içeriğinin hemen yanında görünen bu özellik, ister masaüstünde ister mobil cihazınızda geziniyor olun mini oyunlara ulaşmanızı sağlıyor. Ancak Playables programının bir parçası olarak hangi tür oyunların sunulacağı ayrıntılı olarak açıklanmadı.
Niketim şimdiden ''Playables'', oyunlardaki ilerlemeyi kaydetmek için bir ''geçmiş'' sekmesi sunarak daha karmaşık oyunların platforma ekleneceğini işaret ediyor. Ancak yeni platform oyunun kurallarını değiştirecek mi yoksa Google'ın kaybolan bir başka özellik mi olacak? Bunu bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.