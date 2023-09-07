Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayında Google'ın ''Playables'' adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Öyle ki bu girişimin, iOS ve Android platformunda yer alan mini oyunları Youtube'a taşıması bekleniyordu. Bugün ise Youtube, Playables'ın ilk testlerine başladı.

Youtube'a mini oyunlar geliyor

An itibarıyla belirli beta kullanıcılarının erişimine açılan ''Playables'', henüz emekleme aşamasında diyebiliriz. Test kullanıcıları için ana akış içeriğinin hemen yanında görünen bu özellik, ister masaüstünde ister mobil cihazınızda geziniyor olun mini oyunlara ulaşmanızı sağlıyor. Ancak Playables programının bir parçası olarak hangi tür oyunların sunulacağı ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla bu oyunlardan biri, mobil platformlarda da yer alan Stack Bounce ​​​​​​olacak. Bu oyunun daha önce GameSnacks hizmetinde sunulduğunu hatırlatalım. Netflix ve TikTok'un bile oyun trendine dahil olduğu bu dönemde, Youtube'dan gelen bu haberin bir geç olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Google'ın başarısız olan Stadia hizmetinin aksine, Youtube'un dikkatli adımlarla ilerdiğini söyleyebiliriz.

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Niketim şimdiden ''Playables'', oyunlardaki ilerlemeyi kaydetmek için bir ''geçmiş'' sekmesi sunarak daha karmaşık oyunların platforma ekleneceğini işaret ediyor. Ancak yeni platform oyunun kurallarını değiştirecek mi yoksa Google'ın kaybolan bir başka özellik mi olacak? Bunu bekleyip görmemiz gerekecek.

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Youtube oyun sektörüne adım atıyor! İlk testler başladı