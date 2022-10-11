YouTube özel alan adları başladı

Tam Boyutta Gör İlk dönemlerinde benzersiz belirteç olarak kullanıcı adlarını öne çıkaran YouTube, kanal özelliği ile birlikte uzun ve karmaşık kanal isimlerini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise ilk dönemlerdeki konsepte geri dönülüyor.

YouTube kanallarına özel isimler

Handle olarak adlandırılan bu yeni özellik youtube.com/@kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlere sahip olacak. Böylece Facebook, Telegram veya Twitter gibi YouTube da akılda daha kolay kalabilecek isimlendirmeye geçmiş oldu.

YouTube Shorts yeni bir özellik kazandı 3 hf. önce eklendi

Önümüzdeki günlerden itibaren içerik üreticilere bu yeni özellik sunulmaya başlayacak ve bir isim belirlemesi istenecek. Farklılaşma konusunda önemli bir adım olan Handle özelliği ayrıca yorumlarda da daha kolay mention yapabilme imkânı da sunacak.

Hali hazırda youtube.com/c/kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlendirme kullanan üreticilerin kanal adları da otomatik olarak yeni formata aktarılacak. Özelliğin kanal abone sayısı ve görünürlüğü dikkate alınarak başlayacağı ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

YouTube özel alan adı alabilirsiniz