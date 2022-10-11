YouTube özel alan adları başladı

YouTube kanallarına özel isimler
Handle olarak adlandırılan bu yeni özellik youtube.com/@kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlere sahip olacak. Böylece Facebook, Telegram veya Twitter gibi YouTube da akılda daha kolay kalabilecek isimlendirmeye geçmiş oldu.
Önümüzdeki günlerden itibaren içerik üreticilere bu yeni özellik sunulmaya başlayacak ve bir isim belirlemesi istenecek. Farklılaşma konusunda önemli bir adım olan Handle özelliği ayrıca yorumlarda da daha kolay mention yapabilme imkânı da sunacak.
Hali hazırda youtube.com/c/kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlendirme kullanan üreticilerin kanal adları da otomatik olarak yeni formata aktarılacak. Özelliğin kanal abone sayısı ve görünürlüğü dikkate alınarak başlayacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.