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    YouTube özel alan adları başladı

    YouTube kanal adreslerinin uzun olmasından şikayet eden içerik üreticilerine müjde. Artık diğer sosyal ağlar gibi kısa bir şekilde isimlendirmeler mümkün oluyor. 
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    İlk dönemlerinde benzersiz belirteç olarak kullanıcı adlarını öne çıkaran YouTube, kanal özelliği ile birlikte uzun ve karmaşık kanal isimlerini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise ilk dönemlerdeki konsepte geri dönülüyor.

    YouTube kanallarına özel isimler

    Handle olarak adlandırılan bu yeni özellik youtube.com/@kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlere sahip olacak. Böylece Facebook, Telegram veya Twitter gibi YouTube da akılda daha kolay kalabilecek isimlendirmeye geçmiş oldu.

    Önümüzdeki günlerden itibaren içerik üreticilere bu yeni özellik sunulmaya başlayacak ve bir isim belirlemesi istenecek. Farklılaşma konusunda önemli bir adım olan Handle özelliği ayrıca yorumlarda da daha kolay mention yapabilme imkânı da sunacak.

    Hali hazırda youtube.com/c/kanalismi şeklinde özelleştirilmiş isimlendirme kullanan üreticilerin kanal adları da otomatik olarak yeni formata aktarılacak. Özelliğin kanal abone sayısı ve görünürlüğü dikkate alınarak başlayacağı ifade ediliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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