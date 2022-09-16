YouTube Shorts müzikleri oynatma listesine kayıt edilebilecek

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TikTok platformunun farklı kullanım şekliyle bir anda patlaması aslında ikinci bir ögeyi daha öne çıkardı. Videolara yerleştirilen arka plan müziklerinin zaman zaman popüler olduğunu, merak edildiğini görüyoruz. YouTube bunun için bir yenilik geliştirdi.

YouTube Shorts müziklerinde yeni dönem

Bu tür kısa videolarda kullanılan müzikleri oynatma listesine eklemek için kullanıcıların uygulamadan çıkması gerekiyordu. YouTube Shorts yeni güncellemesi ile birlikte artık sevdiğiniz bir şarkıyı listeye kaydettikten sonra bu listeye YouTube Music üzerinden de erişebilmenizi sağlıyor.

YouTube TV için kullanışlı bir özellik geliyor 3 hf. önce eklendi

Shorts Müzikleri adıyla otomatik bir liste oluşturan uygulama her zaman bunu kullanıyor. Yani kullanıcıya özelleştirme hakkı tanınmamış. Ayrıca videodaki müzik bir parçaya ait değilse listeye alınmıyor. Yine bu listeye YouTube uygulaması üzerinden de erişmek mümkün oluyor. YouTube Shorts bu yeni özelliği kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara dağıtacak.

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YouTube Shorts yeni bir özellik kazandı