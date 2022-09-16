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    YouTube Shorts müzikleri oynatma listesine kayıt edilebilecek

    YouTube Shorts izlerken beğendiğiniz müzikler varsa artık uygulamadan çıkmanıza gerek yok. Kaydettiğiniz müzikleri otomatik olarak YouTube Music uygulamasında görebilirsiniz.
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    YouTube
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    TikTok platformunun farklı kullanım şekliyle bir anda patlaması aslında ikinci bir ögeyi daha öne çıkardı. Videolara yerleştirilen arka plan müziklerinin zaman zaman popüler olduğunu, merak edildiğini görüyoruz. YouTube bunun için bir yenilik geliştirdi.

    YouTube Shorts müziklerinde yeni dönem

    Bu tür kısa videolarda kullanılan müzikleri oynatma listesine eklemek için kullanıcıların uygulamadan çıkması gerekiyordu. YouTube Shorts yeni güncellemesi ile birlikte artık sevdiğiniz bir şarkıyı listeye kaydettikten sonra bu listeye YouTube Music üzerinden de erişebilmenizi sağlıyor.

    Shorts Müzikleri adıyla otomatik bir liste oluşturan uygulama her zaman bunu kullanıyor. Yani kullanıcıya özelleştirme hakkı tanınmamış. Ayrıca videodaki müzik bir parçaya ait değilse listeye alınmıyor. Yine bu listeye YouTube uygulaması üzerinden de erişmek mümkün oluyor. YouTube Shorts bu yeni özelliği kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara dağıtacak.

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