YouTube hayran kanallarına sınırlama geliyor

Tam Boyutta Gör Bir ünlünün veya tanınmış kişinin kendisinden bağımsız olarak sosyal medyada hayran sayfalarının açılmasına sıkça rastlıyoruz. Zaman zaman bir kişiye onlarca hayran hesabı açılabiliyor ve gerçeğinden ayırt edilemiyor. YouTube hayran kanalları için bazı sınırlamalar getirecek.

YouTube hayran kanallarına yeni kural

Yayınlanan son kurallara göre bir kişinin hayran kanalına Hayran Hesabı yazması yeterli olmayacak. Başka bir kanalın içeriklerini hayran bahanesi altında yayınlamak veya bu kanalların isimlerini küçük değişikliklerle kullanmak ban sebebi olacak.

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Diğer taraftan kanalın sahibi yorumlara karşılık verirken başka bir hesaptan giriş yapamayacak. Hayran kanalının ismi ile cevap vermek zorunda olacak. YouTube bu hamle ile izleyicilerin kandırılmasını önleyecek ve kanal sahiplerinin kötü amaçlar için isimleri kullanmasının da önüne geçecek. Hayran Kanalları ile ilgili yeni kuralların 21 Ağustos itibariyle hayata geçeceği açıklandı.

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YouTube hayran kanallarına yeni düzenleme