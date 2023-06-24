YouTube hayran kanallarına sınırlama geliyor

YouTube hayran kanallarına yeni kural
Yayınlanan son kurallara göre bir kişinin hayran kanalına Hayran Hesabı yazması yeterli olmayacak. Başka bir kanalın içeriklerini hayran bahanesi altında yayınlamak veya bu kanalların isimlerini küçük değişikliklerle kullanmak ban sebebi olacak.
Diğer taraftan kanalın sahibi yorumlara karşılık verirken başka bir hesaptan giriş yapamayacak. Hayran kanalının ismi ile cevap vermek zorunda olacak. YouTube bu hamle ile izleyicilerin kandırılmasını önleyecek ve kanal sahiplerinin kötü amaçlar için isimleri kullanmasının da önüne geçecek. Hayran Kanalları ile ilgili yeni kuralların 21 Ağustos itibariyle hayata geçeceği açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D