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    YouTube hayran kanallarına sınırlama geliyor

    Pek çok YouTube hayran kanalının, bu bahane ile diğer kanalların içeriklerini veya isimlerini kopyalamasına sınırlama geliyor. YouTube kötüye kullanımı engelleyecek.
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    Bir ünlünün veya tanınmış kişinin kendisinden bağımsız olarak sosyal medyada hayran sayfalarının açılmasına sıkça rastlıyoruz. Zaman zaman bir kişiye onlarca hayran hesabı açılabiliyor ve gerçeğinden ayırt edilemiyor. YouTube hayran kanalları için bazı sınırlamalar getirecek.

    YouTube hayran kanallarına yeni kural

    Yayınlanan son kurallara göre bir kişinin hayran kanalına Hayran Hesabı yazması yeterli olmayacak. Başka bir kanalın içeriklerini hayran bahanesi altında yayınlamak veya bu kanalların isimlerini küçük değişikliklerle kullanmak ban sebebi olacak.

    Diğer taraftan kanalın sahibi yorumlara karşılık verirken başka bir hesaptan giriş yapamayacak. Hayran kanalının ismi ile cevap vermek zorunda olacak. YouTube bu hamle ile izleyicilerin kandırılmasını önleyecek ve kanal sahiplerinin kötü amaçlar için isimleri kullanmasının da önüne geçecek. Hayran Kanalları ile ilgili yeni kuralların 21 Ağustos itibariyle hayata geçeceği açıklandı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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