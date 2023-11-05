YouTube kullanıcıları video izlemek için reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı

Kullanıcılar farklı yöntemler bulmaya çalışıyor
AdGuard, YouTube'un testi çok daha fazla kullanıcıya genişletmeye başladığı 18 Ekim tarihinde 52.000 kaldırma işleminin gerçekleştiğini belirtiyor. Normalde günde 6.000 kaldırma işlemi gerçekleşmekte. Ancak milyonlarca AdGuard kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, reklam engelleyicisinin geliştiricileri için durum henüz kritik değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.