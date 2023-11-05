YouTube kullanıcıları video izlemek için reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı

Tam Boyutta Gör Bir süre önce YouTube ekibi, reklam engelleyici uzantılar yükleyen kullanıcıların video izlemesini engelleyerek reklam engelleyicilere karşı mücadele etmeye başlamıştı. Gelen bilgilere göre şirketin bu uygulaması sonuç vermeye başladı.

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Kullanıcılar farklı yöntemler bulmaya çalışıyor

AdGuard, YouTube'un testi çok daha fazla kullanıcıya genişletmeye başladığı 18 Ekim tarihinde 52.000 kaldırma işleminin gerçekleştiğini belirtiyor. Normalde günde 6.000 kaldırma işlemi gerçekleşmekte. Ancak milyonlarca AdGuard kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, reklam engelleyicisinin geliştiricileri için durum henüz kritik değil.

Tam Boyutta Gör Öte yandan diğer yardımcı programların ve uzantıların kurulum sayısında ise bir artış var. Zira kullanıcılar YouTube'un algoritmalarını atlayacak yeni bir reklam engelleyici bulmaya çalışıyorlar.

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YouTube kullanıcıları reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı