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    Anlık Bildirim

    YouTube kullanıcıları video izlemek için reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı

    YouTube'un reklam engelleyici yazılımlara yönelik yeni uygulamaları, kullanıcıların bu eklentileri toplu şekilde kaldırmaya başlamalarına yol açtı.              
    YouTube kullanıcıları reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce YouTube ekibi, reklam engelleyici uzantılar yükleyen kullanıcıların video izlemesini engelleyerek reklam engelleyicilere karşı mücadele etmeye başlamıştı. Gelen bilgilere göre şirketin bu uygulaması sonuç vermeye başladı.

    Kullanıcılar farklı yöntemler bulmaya çalışıyor

    AdGuard, YouTube'un testi çok daha fazla kullanıcıya genişletmeye başladığı 18 Ekim tarihinde 52.000 kaldırma işleminin gerçekleştiğini belirtiyor. Normalde günde 6.000 kaldırma işlemi gerçekleşmekte. Ancak milyonlarca AdGuard kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, reklam engelleyicisinin geliştiricileri için durum henüz kritik değil.

    YouTube kullanıcıları reklam engelleyicileri kaldırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan diğer yardımcı programların ve uzantıların kurulum sayısında ise bir artış var. Zira kullanıcılar YouTube'un algoritmalarını atlayacak yeni bir reklam engelleyici bulmaya çalışıyorlar.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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