YouTube video atlama problemi doğrudan reklam engelleyiciler ile ilgili değil

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde reklam engelleyici kullananların YouTube videolarını izleyemediği ve doğrudan video sonuna atıldığı haberi gündeme damga vurmuştu. Reklam engelleyici kullananları yıldırmaya yönelik olduğu düşünülen bu son hamle ile ilgili açıklama geldi.

YouTube masum mu?

YouTube tarafından yapılan açıklamada, video sonuna atlama probleminin doğrudan reklam engelleyiciler ile ilgili olmadığı, performans yönelik olarak yapılan bazı optimizasyonların reklam engelleyici yazılım parçaları ile uyumsuzluk çıkarmış olabileceği belirtildi.

YouTube'da reklam engelleyici kullananlara yeni kısıtlama! 2 gün önce eklendi

Reddit üzerinde video atlama problemlerinin ağırlıklı olarak reklam engelleyici kullanan hesaplarda oluştuğu belirtilse de engelleyici kullanmayan bazı hesapların aynı sorunu yaşadığı rapor edilmiş. Bu bakımdan Google haklı olabilir ancak bu sorun süreklilik kazanacak mı merak konusu.

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YouTube reklam engelleyiciler ile ilgili açıklama yaptı