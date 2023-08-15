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    YouTube, sağlık politikasını güncelliyor: Videolar kaldırılmaya başlandı!

    YouTube, insanları profesyonel tıbbi tedavi aramaktan caydıran videolara karşı harekete geçti. Zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış tedavileri içeren videolar platformdan kaldırılmaya başlandı.
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    youtube sağlık politikasını güncelledi videolar kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, zararlı olduğu veya hiçbir etkisi olmadığı kanıtlanan kanser tedavilerini anlatan veya izleyiciyi profesyonel tıbbi tedavi yöntemleri aramaktan caydıran videoların platformdan kaldırılacağını duyurdu. Sağlık yetkililerinden rehberlik gerektirecek, yanlış anlaşılmalara müsait, halk sağlığını tehdit edecek derecede riskli bir hastalık ortaya çıktığında Google, bu politikasını uygulayacak.

    YouTube'un tıbbi yanlış bilgilendirme politikası

    YouTube, hem zararlı olan hem de kanıtlanmamış ve yaygın olarak kabul gören alternatiflerin yerine önerilen tedavilere karşı harekete geçeceğini söylüyor. Platform ayrıca güvenli olmayan kürtaj yöntemleri için talimatlar içeren veya kürtaj güvenliği hususunda yanlış iddiaları teşvik eden videolar dahil tıbbi yanlış bilgilendirme politikası kapsamında zararlı olduğu düşünülen başka videoları da engelleyecek.

    YouTube, Ekim 2020’de Covid-19 aşısıyla ilgili yanlış bilgiler içeren videoları kaldırmış, 2021 sonunda da tamamen yasaklamıştı. Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele konusunda dünyanın en büyük teknoloji platformlarıyla birlikte çalışmıştı. Twitter, 2022 sonunda Covid 19 yanlış bilgilendirme politikasını uygulamayı bırakırken, Meta, hastalığın ulusal acil durum olarak görülmediği ülkelerde kuralları geri çekti.

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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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