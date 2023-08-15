YouTube, sağlık politikasını güncelliyor: Videolar kaldırılmaya başlandı!

YouTube'un tıbbi yanlış bilgilendirme politikası
YouTube, hem zararlı olan hem de kanıtlanmamış ve yaygın olarak kabul gören alternatiflerin yerine önerilen tedavilere karşı harekete geçeceğini söylüyor. Platform ayrıca güvenli olmayan kürtaj yöntemleri için talimatlar içeren veya kürtaj güvenliği hususunda yanlış iddiaları teşvik eden videolar dahil tıbbi yanlış bilgilendirme politikası kapsamında zararlı olduğu düşünülen başka videoları da engelleyecek.
YouTube, Ekim 2020’de Covid-19 aşısıyla ilgili yanlış bilgiler içeren videoları kaldırmış, 2021 sonunda da tamamen yasaklamıştı. Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele konusunda dünyanın en büyük teknoloji platformlarıyla birlikte çalışmıştı. Twitter, 2022 sonunda Covid 19 yanlış bilgilendirme politikasını uygulamayı bırakırken, Meta, hastalığın ulusal acil durum olarak görülmediği ülkelerde kuralları geri çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.