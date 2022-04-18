YouTube Shorts tabletlere ve webe geliyor

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TikTok fırtınası ile birlikte platformuna benzer bir özellik eklemeye karar veren firmalardan YouTube, bir süredir Shorts adıyla bu özelliği kullanıcılarına sunuyor. Önemli bir başarı yakalayan YouTube Shorts yakında tabletlere ve webe geliyor.

YouTube Shorts tabletlerde

YouTube kullanıcılarının kısa video klipler oluşturabildiği YouTube Shorts özelliği Ocak ayı itibariyle 5 trilyon toplam görüntülemeye ulaşmıştı. Ağırlıklı olarak akıllı telefonlardan erişilen Shorts yakın zamanda tabletlere ve webe açılacak.

YouTube Shorts, videolardan klipler alınmasına olanak tanıyacak 3 gün önce eklendi

Hali hazırda belirli bir kullanıcı grubu ile testleri devam eden güncelleme ile birlikte YouTube tablet ve web uygulamasına Shorts sekmesi eklenmiş olacak. Ayrıca ana sayfa önerilerinde de Shorts seçkileri gösterilecek. Özellikle Galaxy Z Fold gibi katlanabilir telefonlarda Shorts sekmesi yer almıyordu.

Shorts güncellemesi önümüzdeki haftalarda iPadOS ve Android tabletler için dağıtıma başlayacak. Web tarafında ise yavaş yavaş dağıtım başladı. Başka videolardan klipler ekleme özelliği ise yine önümüzdeki haftalarda iPad modellerinde kendisine yer bulacak. Android tabletlere ise daha sonraki dönemde gelecek.



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