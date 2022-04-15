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    YouTube, videolardan klip alarak Shorts içeriğine eklemeye olanak tanıyacak

    YouTube, Shorts içeriği üretilerken başka bir kullanıcı tarafından yayınlanan bir videodan 5 saniyeye kadar klipler almaya izin verecek.                         
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    YouTube Shorts, videolardan klipler alınmasına olanak tanıyacak

    YouTube Shorts içeriği üreticileri, başka bir kullanıcının YouTube videosundan veya Shorts videosundan belirli süreye kadar anları kırparak yeni bir içerik oluşturabilecek. İçerik üreticileri isterlerse kendi videolarını, başka bir kullanıcı tarafından Short içeriği için kullanılabilmesini kapatabilecek.

    Videolardan bölümler kırparak Shorts oluşturma

    YouTube, Shorts'a yeni bir özellik ekliyor. Daha önce başkalarına ait videodan yalnızca ses klipleri alınmasına olanak tanıyan YouTube Shorts artık bunu 1 ila 5 saniyelik bölümlere genişletiyor. Shorts içerik üreticileri, desteklenen bir videoya giderek Oluştur seçeneği üzerinden özelliğe erişim sağlayabilecek.

    Başka bir videodan klip içeren Shorts videoları, otomatik olarak orijinal videoya atıf içerecek. Videolarından bölümler kırpılmasını istemeyen kullanıcılar, YouTube Studio üzerinden bu özelliğin kullanımını kapatabilecek.

    Başka bir videodan klip alabilme özelliği, önümüzdeki haftalarda iOS kullanıcıları için kullanılabilir olacak ve yıl içerisinde Android kullanıcılarına genişletilecek.

    YouTube Shorts videoları şimdiye kadar yalnızca mobil uygulamalarda görüntülenebiliyordu ancak platform, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde web ve tablet kullanıcıları için de aktif hale getirileceğini duyurdu.

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    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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