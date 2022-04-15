YouTube, videolardan klip alarak Shorts içeriğine eklemeye olanak tanıyacak

YouTube Shorts içeriği üreticileri, başka bir kullanıcının YouTube videosundan veya Shorts videosundan belirli süreye kadar anları kırparak yeni bir içerik oluşturabilecek. İçerik üreticileri isterlerse kendi videolarını, başka bir kullanıcı tarafından Short içeriği için kullanılabilmesini kapatabilecek.

Videolardan bölümler kırparak Shorts oluşturma

YouTube, Shorts'a yeni bir özellik ekliyor. Daha önce başkalarına ait videodan yalnızca ses klipleri alınmasına olanak tanıyan YouTube Shorts artık bunu 1 ila 5 saniyelik bölümlere genişletiyor. Shorts içerik üreticileri, desteklenen bir videoya giderek Oluştur seçeneği üzerinden özelliğe erişim sağlayabilecek.

Başka bir videodan klip içeren Shorts videoları, otomatik olarak orijinal videoya atıf içerecek. Videolarından bölümler kırpılmasını istemeyen kullanıcılar, YouTube Studio üzerinden bu özelliğin kullanımını kapatabilecek.

Başka bir videodan klip alabilme özelliği, önümüzdeki haftalarda iOS kullanıcıları için kullanılabilir olacak ve yıl içerisinde Android kullanıcılarına genişletilecek.

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YouTube Shorts videoları şimdiye kadar yalnızca mobil uygulamalarda görüntülenebiliyordu ancak platform, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde web ve tablet kullanıcıları için de aktif hale getirileceğini duyurdu.

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YouTube Shorts, videolardan klipler alınmasına olanak tanıyacak