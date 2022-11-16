YouTube Shorts ürün satışlarına izin verecek

Tam Boyutta Gör Aylık 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bırakan YouTube Shorts, akıllı televizyon uygulamasına da sunularak kitlesini genişletmeye çalışıyor. Yakın zamanda referans alışveriş linklerine de izin verecek.

YouTube Shorts alışveriş dönemi başlıyor

2023 yılında hayata geçecek olan referans link özelliği iki aşamalı olarak geliyor. İlk aşamada ABD’li belirli içerik üreticileri reklam yaptıkları ürünler için referans şirketten komisyon alacak. İkinci aşamada ise ABD, Hindistan, Brezilya, Kanada ve Avusturalya’daki kullanıcılar linkler üzerinden alışveriş yapabilecekler.

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İçerik üreticileri dünyasında önemli bir gelir kapısı haline gelen YouTube bunu henüz Shorts tarafına yansıtamadı. Şubat ayından itibaren Shorts bölümünde elde edilen reklam gelirinin yüzde 45’i içerik üreticilerine dağıtılacak. Referans alışveriş linkleri ile de daha çok fenomen içerik üreticilerine ikinci bir gelir kapısı daha oluşturmak hedefleniyor. 2023 yılında YouTube gelir yöntemleri konusunda daha fazla adım atacak.

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YouTube Shorts referans linkleri geliyor