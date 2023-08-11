YouTube Shorts videolarında güvenlik artırılıyor: İşte değişiklikler

Tam Boyutta Gör Google, YouTube Shorts videolarında artan spam sorununu gidermek bir değişikliğe gidiyor. 31 Ağustos’tan itibaren kademeli olarak Shorts yorumlarında, açıklamada ve dikey canlı yayın akışında linkler tıklanabilir olmayacak.

YouTube, yeni güncellemeyle can sıkan sorunlardan birini çözüyor 2 gün önce eklendi

YouTube Shorts videolarında yapılacak değişiklikler

Google, spam içerikli bağlantıların kullanıcıları kötü amaçlı yazılım, kimlik avı veya başka dolandırıcılıklar gibi tehlikeli içeriklere yönlendirme olasılığı çok yüksek olduğundan bu değişikliğin gerekli olduğunu belirtiyor. YouTube’un spam içerikli linkleri tespit edip kaldıran sistemleri mevcut ancak artık bağlantıların tamamen devre dışı bırakılmasıyla önlemler daha da sıkıştırılmış olacak.

Buna ek olarak, kullanıcıları yanıltabileceğinden bannerlardan sosyal medya simgeleri de kaldırılacak.

Bununla birlikte içerik üreticiler, para kazanmak adına takipçilerine ürün ve marka önermek için bağlantıları kullanıyor. YouTube, içerik üreticilerin içeriklerine güvenli bir şekilde bağlantı eklemeleri için yeni yollar sunulacağını söyledi. 23 Ağustos’tan itibaren içerik üreticilerin profillerinde Abone Ol düğmesinin yanında belirgin şekilde tıklanabilir bağlantılar gösterilecek. İçerik üreticiler, bu alanı web sitelerine, sosyal medya profillerine, ürün sitelerine veya YouTube topluluk kurallarına uygun başka bağlantılara link vermek için kullanabilecek.

Ayrıca videonun tamamı için link bırakmayı seven Shorts içerik üreticileri için Eylül ayına sonuna kadar bir değişiklik yok. YouTube, bu sürenin ardından içerik üreticilerin izleyicileri Shorts videosundan YouTube videolarına yönlendirmelerini sağlayacak yeni ve daha güvenli bir yol sunacak.

Spam yorumlar arttı!

YouTube, 2022’nin ilk çeyreğinden 2023 ilk çeyreğine kadar, başkası adına açılan sahte hesaplara ilişkin yapılan işlemlerin %35 üzerinde arttığını söylüyor. Ayrıca kanal sahibinin incelemesine sunulan spam ve uygunsuz yorumlarda %200’lük artış oldu.

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