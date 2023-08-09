YouTube, yeni güncellemeyle can sıkan sorunlardan birini çözüyor

YouTube, video önerilerinde bulunmayacak
Popüler video paylaşım platformu, izleme geçmişi ayarlarına dayalı öneriler gösteriyor. Bu bağlamda YouTube izleyicileri küçük resimlerle dolu ana sayfa akışına aşina. Ancak, en son güncelleme sayesinde ana sayfadaki gereksiz karmaşıklık son buluyor. Video önerileri yerine yalnızca arama çubuğu ve abonelikler, short videoları ve kitaplık kısayollarını içeren bir menü gösterilecek.
YouTube, “Bugünden itibaren, YouTube izleme geçmişiniz kapalıysa ve önceden önemli bir izleme geçmişiniz yoksa, video önerileri sağlamak için izleme geçmişi gerektiren özellikler (YouTube anasayfa özet akışınız gibi) devre dışı bırakılacak. Bu, bugünden itibaren ana sayfa akışınızın çok farklı görüneceği anlamına geliyor. Önerilen videolar akışı olmadan, arama çubuğu ve sol menüyü göreceksiniz. Böylece daha kolay arama yapacak, abone olduğunuz kanallara göz atacaksınız.” diyor.
YouTube, yeni güncellemeyle video önerilerine göz atmak yerine arama yaparak videolara ulaşan kullanıcılar için platformu daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor. YouTube, kullanıcıların değişiklikleri birkaç ay içinde göreceğini de belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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