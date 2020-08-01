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    Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor

    Facebook, büyük müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sonucunda platforma lisanslı müzik videoları eklemeye başlıyor. Şirket, piyasada öncü konumunda bulunan YouTube'a rakip olmak istiyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor
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    Sony Music, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin, BMG gibi şirketlerle anlaşma sağlayan Facebook, yayınlayacağı lisanslı müzik videoları ile YouTube'a rakip olmak istiyor. 

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    'Etkileşimi artıracak özellikler gelecek'

    Kullanıcılar, Müzik sekmesine tıkladıkları zaman istedikleri sanatçıyı arayabilecekleri gibi aynı zamanda 'Bu Hafta Popüler' ve 'Bu Hafta Yeni' gibi başlıklarla yeni ve popüler müzikleri keşfedebilecekler.

    Facebook Müzik, şu an için sadece ABD'de bulunuyor ancak şirket olumlu geri dönüşler sağlarsa bu özelliği tüm ülkelerde kullanıma sunacak.

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    Müzik İş Geliştirme ve Ortaklıkları Başkanı Tamara Hrivnak: “Eşsiz sosyal deneyimler oluşturmak ve insanların birbirleriyle müzik aracılığıyla bağlantı kurmabilmeleri için müzik ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda en sevdiğiniz müzik videolarından daha fazlasını Facebook'a ekleyeceğiz. Ve zamanla, müzik severlerin Facebook'ta müzik paylaşmasına, keşfetmesine ve etrafında bağlantı kurmasına yardımcı olacak daha fazla özellik sunacağız.” dedi.



    https://www.theverge.com/2020/7/31/21349302/facebook-music-videos-exclusives-official-sony-universal-group-warner Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Facebook öldü artık, nereden kurtarsam diye kendini çırpınıyor işte. garibin ekmeği gidiyor elden güldürdü. ?? ?? ??
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Müzik klipleri Apple Music gibi mecralarda var zaten Youtube'dan izlemenin bir anlamı kalmamıştı.
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    alemburda34 2 hf.
    o iş zor zaten insanlar facebook'u facebook olduğu için girmiyor rakip olabilmesi için facebook markası altında çıkmaması gerekir.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 2 hf.
    YouTube'a rakip olabileceğini düşünmüyorum.
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