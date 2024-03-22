Youtube TV, çoklu kanal izleme özelliğini mobil cihazlara getiriyor

Tam Boyutta Gör YouTube TV'nin, Multiview olarak adlandırılan, aynı anda birden fazla kanalı izleyebilme özelliği geçen sene kullanıma sunulmuştu. Bu özellik şimdi de mobil cihazlara geliyor.

Google, çoklu izleme özelliğini iPhone ve iPad'lere sunmaya başladığını duyurdu. Önümüzdeki aylarda da Android akıllı telefonlara ve tabletlere sunulacak. Google'ın kendi platformu yerine, Apple'a öncelik vermesi Android kullanıcılarını kızdırabilir.

Youtube, TV uygulamasını daha etkileşimli hale getiriyor 1 hf. önce eklendi

Ancak özellik şuan için yalnızca belirli spor kanallarıyla çalışıyor. YouTube TV yakın zamanda video oynatıcının kullanıcı arayüzünde videonun yanında spor skorlarını da gösteren bir güncelleme sunmuştu. Ayrıca, TV'lere benzer şekilde, iki kanal arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan son kanal kısayolunu da kullanıma sundu. Ancak bu yeni özellikler mobil cihazlarda değil yalnızca TV'lerde sunuluyor.

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Youtube TV, çoklu kanal izleme özelliğini mobile getiriyor