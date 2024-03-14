Youtube, TV uygulamasını daha etkileşimli hale getiriyor

Tam Boyutta Gör YouTube, televizyon uygulamasını yeni özelliklerle güncelledi. İzleme deneyimini daha etkileşimli hale getiren, bölümlere, yorumlara ve video açıklamalarına, izlenen videonun önüne geçmeden daha fazla önem veren güncelleme yayınlandı.

Yeni güncellemeyle açıklamalara, yorumlara ve diğer öğelere yer açmak için videoyu bir miktar küçültülüyor. Tabi bu görünüm varsayılan olmayacak ancak kullanıcılar isterse daha etkileşimli olan bu arayüze kolayca erişebilecek.

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YouTube, etkileşimli özellikleri sağ tarafa kaydırarak alışverişi TV ekranına taşımak için de çaba harcıyor. İçerik oluşturucuları içeriklerinde öne çıkanları eklediğinde "bu videodaki ürünler" bölümü görülecek. Ancak YouTube, işlemin tamamını televizyondan halletmeye izin verecek aşamaya henüz ulaşmadı. Bunun yerine uygulama, ürünleri telefondan satın alabilmek için bir QR kod gösterecek.

YouTube, bu yeni tasarımın aynı zamanda YouTube TV'ye de uygulanacağını ve abonelerin birşeyler izlerken skorları takip etmelerine olanak tanıyacağını söylüyor. Güncellemeler önümüzdeki haftalarda aşama aşama herkese sunulacak.

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