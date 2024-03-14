Youtube, TV uygulamasını daha etkileşimli hale getiriyor

Yeni güncellemeyle açıklamalara, yorumlara ve diğer öğelere yer açmak için videoyu bir miktar küçültülüyor. Tabi bu görünüm varsayılan olmayacak ancak kullanıcılar isterse daha etkileşimli olan bu arayüze kolayca erişebilecek.
YouTube, etkileşimli özellikleri sağ tarafa kaydırarak alışverişi TV ekranına taşımak için de çaba harcıyor. İçerik oluşturucuları içeriklerinde öne çıkanları eklediğinde "bu videodaki ürünler" bölümü görülecek. Ancak YouTube, işlemin tamamını televizyondan halletmeye izin verecek aşamaya henüz ulaşmadı. Bunun yerine uygulama, ürünleri telefondan satın alabilmek için bir QR kod gösterecek.
YouTube, bu yeni tasarımın aynı zamanda YouTube TV'ye de uygulanacağını ve abonelerin birşeyler izlerken skorları takip etmelerine olanak tanıyacağını söylüyor. Güncellemeler önümüzdeki haftalarda aşama aşama herkese sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.