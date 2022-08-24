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    YouTube TV canlı yayınlar için mozaik görünümü sunacak

    Akıllı televizyonlar için geliştirilen YouTube TV uygulaması kullanışlı bir özelliğe kavuşuyor. Canlı yayınlar için mozik görünümünde izleme mümkün olacak.      
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    YouTube

    YouTube üzerinde canlı yayınlar artık olağan bir hale geldi ve özellikle televizyon uygulamasında sıkça tercih ediliyor. YouTube sürekli canlı yayınlar arasında geçiş yapanlar için yeni bir görünüm hazırlıyor.

    YouTube mozaik görünümü geliyor

    Bir dönem Tivibu gibi platformlardan da hatırlayacağımız üzere kullanıcılar tek bir ekranda 4 farklı canlı yayını izleyebilecek. Google hizmet ortakları ile geçtiğimiz ay yeni özelliği masaya yatırdı ve geliştirme sürecine başladı.

    Diğer taraftan televizyon tarafında önemli bir eksiklik olan Shorts için de yakın dönemde bir gelişme yaşanabilir. Google yine ortaklarına Shorts desteği üzerinde çalıştığını bildirmiş. Son olarak YouTube Music sekmesinin televizyon kullanıcıları için daha fonksiyonel hale getirileceği de belirtiliyor. Bunlardan birisinin en geç yıl sonuna kadar sunulmuş olması bekleniyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 9 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 11 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 11 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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