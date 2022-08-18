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    YouTube Android uygulamasında Keşfet kaldırılıyor

    YouTube Android uygulamasının önemli bir bileşeni olan Keşfet sekmesi kaldırılıyor. Yerine kullanıcıların daha hızlı ulaşabilecekleri bir gezinti paneli getirilecek. 
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    YouTube
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    Web ve mobil uygulamalarına sürekli farklı yenilikler getiren YouTube’un son hamlesi Keşfet menüsüne oldu. YouTube Android uygulamasında Keşfet sekmesinin yerine bir menü simgesi getiriliyor.

    YouTube Keşfet yenilendi

    Hali hazırda YouTube Android uygulamasında sol üst kısımda yer alan Keşfet butonu ayrı bir sayfayı getiriyor ve burada 5 farklı kategori menüsü yer alıyordu. Yeni tasarımda kullanıcının ayrı bir sayfaya geçmesi istenmiyor.

    Keşfet butonu yerine getirilen bir gezinti menüsü normalde yeni sayfada yer alan kategorileri bu alana yerleştiriyor. Trendler, Müzik, Oyun, Spor, Filmler ve Canlı kategorileri ile kullanıcılar hızlı bir şekilde listelere ulaşabiliyor.

    Bu yeni buton ayrıca sağa doğru yapılacak bir sürükleme ile de ortaya çıkarılıyor. Bu yeni butona sadece Anasayfadan erişilebiliyor ve iOS uygulamasında şimdilik yer almayacak. Deneysel özelliğin yıl bitmeden Android cihazlara sunulması bekleniyor.

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