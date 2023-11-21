YouTube'da reklam engelleyici kullananlara hız sınırlaması!

Video yüklemelerinde gecikme!
Bir sosyal ağ platformunda YouTube’un Firefox tarayıcıda çok geç açıldığını gösteren bir video paylaşıldı. Sayfanın oldukça geç yüklenmesi, video önerilerinin geç gelmesi bir bağlantı sorunu olarak görülebilir ancak aynı kişi videoda Chrome tarayıcıda bir yavaşlık yaşamadığını, YouTube’un videoları normal şekilde yüklediğini gösterdi.
Meraklı kişiler, YouTube.com’da komut dosyasında kullanıcıları sayfa yüklenmeden önce beş saniye kadar beklemeye zorlayan bir zaman aşımı görevi gören bir kod buldu. Kod, belli bir tarayıcıyı işaret etmemekle birlikte kullanıcılar bu kod için filtre kullanarak yükleme sürelerini düzelttiklerini belirtiyor.
Google'ın açıklaması
Google, bu yavaşlamanın bariz nedeni olarak reklam engelleyicileri gösterdi ve şu açıklamada bulundu: “Dünya çapında çeşitli içerik üreticilerinden oluşan bir ekosistemi desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'da en sevdiği içeriklere erişmesine olanak sağlamak amacıyla, reklam engelleyicileri açan izleyicileri reklamlara izin vermek veya reklamsız deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek amacıyla bir girişim başlattık. Reklam engelleyici yükleyen kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak standartların altında gezinme deneyimi yaşayabilir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.