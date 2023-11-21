YouTube'da reklam engelleyici kullananlara hız sınırlaması!

Tam Boyutta Gör YouTube, reklam engelleyicilere karşı sıkı önlemler almaya başladı. Son olarak, Mozilla Firefox tarayıcı kullanıcıları, YouTube’da yalnızca videoların geç açılması değil, sayfaların da oldukça geç yüklenmesi sorunuyla karşı karşıya.

YouTube'un reklam engelleyicileri kaldırma baskısı sona erebilir 1 hf. önce eklendi

Video yüklemelerinde gecikme!

Bir sosyal ağ platformunda YouTube’un Firefox tarayıcıda çok geç açıldığını gösteren bir video paylaşıldı. Sayfanın oldukça geç yüklenmesi, video önerilerinin geç gelmesi bir bağlantı sorunu olarak görülebilir ancak aynı kişi videoda Chrome tarayıcıda bir yavaşlık yaşamadığını, YouTube’un videoları normal şekilde yüklediğini gösterdi.

Meraklı kişiler, YouTube.com’da komut dosyasında kullanıcıları sayfa yüklenmeden önce beş saniye kadar beklemeye zorlayan bir zaman aşımı görevi gören bir kod buldu. Kod, belli bir tarayıcıyı işaret etmemekle birlikte kullanıcılar bu kod için filtre kullanarak yükleme sürelerini düzelttiklerini belirtiyor.

Google'ın açıklaması

Google, bu yavaşlamanın bariz nedeni olarak reklam engelleyicileri gösterdi ve şu açıklamada bulundu: “Dünya çapında çeşitli içerik üreticilerinden oluşan bir ekosistemi desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'da en sevdiği içeriklere erişmesine olanak sağlamak amacıyla, reklam engelleyicileri açan izleyicileri reklamlara izin vermek veya reklamsız deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek amacıyla bir girişim başlattık. Reklam engelleyici yükleyen kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak standartların altında gezinme deneyimi yaşayabilir.”

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