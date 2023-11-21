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    YouTube'da reklam engelleyici kullananlara hız sınırlaması!

    Google, YouTube'da reklam engelleyici kullananlara yavaşlatma uygulamaya başladı. Kullanıcılar, web tarayıcı bağımsız YouTube'da yavaş yükleme süreleriyle karşı karşıya.

    youtube yavaşlatıldı firefox Tam Boyutta Gör
    YouTube, reklam engelleyicilere karşı sıkı önlemler almaya başladı. Son olarak, Mozilla Firefox tarayıcı kullanıcıları, YouTube’da yalnızca videoların geç açılması değil, sayfaların da oldukça geç yüklenmesi sorunuyla karşı karşıya.

    Video yüklemelerinde gecikme!

    Bir sosyal ağ platformunda YouTube’un Firefox tarayıcıda çok geç açıldığını gösteren bir video paylaşıldı. Sayfanın oldukça geç yüklenmesi, video önerilerinin geç gelmesi bir bağlantı sorunu olarak görülebilir ancak aynı kişi videoda Chrome tarayıcıda bir yavaşlık yaşamadığını, YouTube’un videoları normal şekilde yüklediğini gösterdi.

    Meraklı kişiler, YouTube.com’da komut dosyasında kullanıcıları sayfa yüklenmeden önce beş saniye kadar beklemeye zorlayan bir zaman aşımı görevi gören bir kod buldu. Kod, belli bir tarayıcıyı işaret etmemekle birlikte kullanıcılar bu kod için filtre kullanarak yükleme sürelerini düzelttiklerini belirtiyor.

    Google'ın açıklaması

    Google, bu yavaşlamanın bariz nedeni olarak reklam engelleyicileri gösterdi ve şu açıklamada bulundu: “Dünya çapında çeşitli içerik üreticilerinden oluşan bir ekosistemi desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'da en sevdiği içeriklere erişmesine olanak sağlamak amacıyla, reklam engelleyicileri açan izleyicileri reklamlara izin vermek veya reklamsız deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek amacıyla bir girişim başlattık. Reklam engelleyici yükleyen kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak standartların altında gezinme deneyimi yaşayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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