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    Anlık Bildirim

    Instagram, "potansiyel dolandırıcılara" karşı kısıtlama getiriyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, şantaj ve dolandırıcılara karşı yeni güvenlik özellikleri ekliyor. Özellikle gençlere yönelik olacak. 
    Instagram, 'potansiyel dolandırıcılara' karşı kısıtlama getiriyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, yeni özelliklerle daha interaktif ve kullanıcı dostu hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Meta, gençlere yönelik cinsel şantaj ve dolandırıcılıkları önlemek için yeni güvenlik özellikleri hazırlıyor.

    Etkileşimler gizlenecek

    Kaçıranlar için Instagram'ın, 18 yaş altı kullanıcılar için kapsamlı kısıtlamalar getireceğinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi bunlara ek olarak, bir dizi gelişme daha paylaşıldı. Buna göre şüpheli hesaplardan gelen takip istekleri artık kullanıcıların spam klasörlerine yönlendirilecek veya tamamen engellenecek.

    Ayrıca, genç bir kullanıcıya yabancı bir hesaptan mesaj geldiğinde, Instagram uyarı bildirimleri göndererek gençleri bu mesajın güvenilirliği konusunda bilgilendirecek. Bunun özellikle farklı ülkelerden gelen mesajlarda devreye gireceği belirtiliyor.

    Bunun yanında, potansiyel bir dolandırıcının genç bir kullanıcıyı takip ettiği tespit edilirse, o genç kullanıcının takipçi listesi ve fotoğraflarda kimler tarafından etiketlendiği gibi kişisel bilgileri gizlenecek. Meta, özelliğin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak muhtemel olarak hesabın yaşı ve etkileşimde bulunulan ortak takipçiler gibi verileri kullanacak.

    Instagram, 'potansiyel dolandırıcılara' karşı kısıtlama getiriyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Meta, mahrem görüntülerin korunması amacıyla da ek önlemler alıyor. Instagram’ın geçici mesajlaşma özelliği aracılığıyla paylaşılan görüntüler artık ekran görüntüsü veya ekran kaydı ile alınamayacak. Üstelik bu tür görüntülerin Instagram’ın web sürümü üzerinden açılması da engelleniyor.

    Tüm bu özelliklerin yasal baskıların arttığı bir dönemde ortaya çıktığını belirtelim. Keza günümüzde Meta, cinsel taciz ve genç kullanıcıları koruma konusunda birçok ABD eyaletinin açtığı dava ile uğraşıyor. Yeni özelliklerin kullanıma sunulacağı tarih ise şu an belirsiz. Ancak mevcut durumda, uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 53 dakika önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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