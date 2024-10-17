Instagram, "potansiyel dolandırıcılara" karşı kısıtlama getiriyor

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Tam Boyutta Gör Meta'nın video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, yeni özelliklerle daha interaktif ve kullanıcı dostu hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Meta, gençlere yönelik cinsel şantaj ve dolandırıcılıkları önlemek için yeni güvenlik özellikleri hazırlıyor.

Etkileşimler gizlenecek

Kaçıranlar için Instagram'ın, 18 yaş altı kullanıcılar için kapsamlı kısıtlamalar getireceğinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi bunlara ek olarak, bir dizi gelişme daha paylaşıldı. Buna göre şüpheli hesaplardan gelen takip istekleri artık kullanıcıların spam klasörlerine yönlendirilecek veya tamamen engellenecek.

Ayrıca, genç bir kullanıcıya yabancı bir hesaptan mesaj geldiğinde, Instagram uyarı bildirimleri göndererek gençleri bu mesajın güvenilirliği konusunda bilgilendirecek. Bunun özellikle farklı ülkelerden gelen mesajlarda devreye gireceği belirtiliyor.

Bunun yanında, potansiyel bir dolandırıcının genç bir kullanıcıyı takip ettiği tespit edilirse, o genç kullanıcının takipçi listesi ve fotoğraflarda kimler tarafından etiketlendiği gibi kişisel bilgileri gizlenecek. Meta, özelliğin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak muhtemel olarak hesabın yaşı ve etkileşimde bulunulan ortak takipçiler gibi verileri kullanacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Meta, mahrem görüntülerin korunması amacıyla da ek önlemler alıyor. Instagram’ın geçici mesajlaşma özelliği aracılığıyla paylaşılan görüntüler artık ekran görüntüsü veya ekran kaydı ile alınamayacak. Üstelik bu tür görüntülerin Instagram’ın web sürümü üzerinden açılması da engelleniyor.

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Tüm bu özelliklerin yasal baskıların arttığı bir dönemde ortaya çıktığını belirtelim. Keza günümüzde Meta, cinsel taciz ve genç kullanıcıları koruma konusunda birçok ABD eyaletinin açtığı dava ile uğraşıyor. Yeni özelliklerin kullanıma sunulacağı tarih ise şu an belirsiz. Ancak mevcut durumda, uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

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