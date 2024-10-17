Instagram, "potansiyel dolandırıcılara" karşı kısıtlama getiriyor

Etkileşimler gizlenecek
Kaçıranlar için Instagram'ın, 18 yaş altı kullanıcılar için kapsamlı kısıtlamalar getireceğinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi bunlara ek olarak, bir dizi gelişme daha paylaşıldı. Buna göre şüpheli hesaplardan gelen takip istekleri artık kullanıcıların spam klasörlerine yönlendirilecek veya tamamen engellenecek.
Ayrıca, genç bir kullanıcıya yabancı bir hesaptan mesaj geldiğinde, Instagram uyarı bildirimleri göndererek gençleri bu mesajın güvenilirliği konusunda bilgilendirecek. Bunun özellikle farklı ülkelerden gelen mesajlarda devreye gireceği belirtiliyor.
Bunun yanında, potansiyel bir dolandırıcının genç bir kullanıcıyı takip ettiği tespit edilirse, o genç kullanıcının takipçi listesi ve fotoğraflarda kimler tarafından etiketlendiği gibi kişisel bilgileri gizlenecek. Meta, özelliğin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak muhtemel olarak hesabın yaşı ve etkileşimde bulunulan ortak takipçiler gibi verileri kullanacak.
Tüm bu özelliklerin yasal baskıların arttığı bir dönemde ortaya çıktığını belirtelim. Keza günümüzde Meta, cinsel taciz ve genç kullanıcıları koruma konusunda birçok ABD eyaletinin açtığı dava ile uğraşıyor. Yeni özelliklerin kullanıma sunulacağı tarih ise şu an belirsiz. Ancak mevcut durumda, uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...