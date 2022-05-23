Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla alakalı YouTube, platformdan 70.000'den fazla videoyu kaldırdı. Platform, kaldırılan videoların içerik politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, kaldırılan videoların Rusya yanlısı içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

YouTube, Rusya'nın en büyük video platformu

YouTube, içerik oluşturucuların işgal gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 binden fazla videonun haricinde 9 binden de fazla kanalı kapattığını açıkladı.

The Guardian'a yaptığı açıklamada YouTube'un baş ürün sorumlusu Neal Mohan: "Büyük şiddet olayları politikamız var ve bu, büyük şiddet olaylarının inkarı gibi şeyler için geçerli: Holokost'tan Sandy Hook'a kadar her şey. Elbette Ukrayna'da olanlar büyük bir şiddet olayıdır. Ve bu politikayı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmak için kullandık." dedi.

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Rusya'daki en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'un ülkede 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Platform, kaldırılan videolar ve kanallar hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak Mohan, bunların çoğunun Rus hükümeti tarafından desteklenen kişi veya kurumlarla alakaları olduğunu söyledi.

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YouTube, Ukrayna'daki savaşla alakalı 70 bin içeriği kaldırdı