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    YouTube’un popüler çocuk kanalı Amazon ile anlaştı

    Amazon Kids+ platformunda Super Spy Ryan dizisine başlayacak olan Ryan Kaji ayrıca Ryan’s World temalı Amazon oyuncaklarında da boy gösterecek. Dizi 27 Kasım’da yayınlanacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    YouTube’un popüler çocuk kanalı Amazon ile anlaştı
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    Oyuncak incelemeleri ile en fazla kazanan YouTube kanalları arasına girmeyi başaran Ryan’s World; sahibine yeni projelerin de kapısını açtı. Ryan Kaji yakın zamanda Amazon Kids+ platformunda olacak.

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    Amazon Kids+ nedir?

    Eski adı FreeTime Unlimited olan Amazon Kids+ platformu tamamen çocuklara yönelik içerikler barındırıyor. Kitaplar, diziler, animasyonlar, eğitim uygulamaları ve oyunlar bu platformda yer alıyor. Ayrıca Amazon özel içeriklerle de platformu destekliyor.

    Ryan Kaji’nin Super Spy Ryan adındaki dizisi Amazon’un ilk uzun soluklu çocuk programı olacak. YouTube kanalının aksine Ryan Kaji kısmen animasyon ile desteklenmiş bir çocuk ajan rolünü üstlenecek.

    27 Kasım’da başlayacak olan dizi ile ilişkilendirilen ajan temalı Ryan’s World oyuncakları da Amazon üzerinden satışa başlamış durumda. Amazon Kids+ aboneliği aylık 4.99$ iken Prime üyelerine aylık 2.99$.



    https://www.engadget.com/ryan-kaji-show-amazon-kids-plus-203627399.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kayamtky

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    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    youtube'un yerinde olsam banlarım hesabı ya da önerilerden kaldırırım ki birini yapacaktir. Youtube besleyip buyutsun sonra rakip platforma gitsin ayni zamanda youtube ekmegini yemeye devam etsin. Google acısı çıkariri.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon bizi bu çöplerden kurtaracak rahat edeceğiz diyorduk, bir bakıma yine kurtardı sayılır kendisine çekerek bizim etkilenmemizi engelliyor Jupiter in astroidleri toplayıp Dünyaya gelmelerini engellediği gibi. Çok sağol Amazon
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