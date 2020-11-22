YouTube’un popüler çocuk kanalı Amazon ile anlaştı

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Oyuncak incelemeleri ile en fazla kazanan YouTube kanalları arasına girmeyi başaran Ryan’s World; sahibine yeni projelerin de kapısını açtı. Ryan Kaji yakın zamanda Amazon Kids+ platformunda olacak.

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Amazon Kids+ nedir?

Eski adı FreeTime Unlimited olan Amazon Kids+ platformu tamamen çocuklara yönelik içerikler barındırıyor. Kitaplar, diziler, animasyonlar, eğitim uygulamaları ve oyunlar bu platformda yer alıyor. Ayrıca Amazon özel içeriklerle de platformu destekliyor.

Ryan Kaji’nin Super Spy Ryan adındaki dizisi Amazon’un ilk uzun soluklu çocuk programı olacak. YouTube kanalının aksine Ryan Kaji kısmen animasyon ile desteklenmiş bir çocuk ajan rolünü üstlenecek.

27 Kasım’da başlayacak olan dizi ile ilişkilendirilen ajan temalı Ryan’s World oyuncakları da Amazon üzerinden satışa başlamış durumda. Amazon Kids+ aboneliği aylık 4.99$ iken Prime üyelerine aylık 2.99$.

https://www.engadget.com/ryan-kaji-show-amazon-kids-plus-203627399.html

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