YouTube'un Süper Teşekkürler özelliği genişliyor

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Popüler video paylaşım uygulaması YouTube, ilk olarak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kullanıma sunduğu Süper Teşekkürler özelliğiyle bazı içerik oluşturucularının içeriklerinden para kazanmasını mümkün kılmıştı. Yakın bir zamandaysa YouTube, Süper Teşekkürler özelliğinin genişletildiğinden bahsetti ve özelliği tüm içerik üreticilerine sundu. Ayrıca içerik oluşturucularının bu özelliği nasıl kullanacağını anlatan bir video da YouTube tarafından paylaşıldı.

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İşte Süper Teşekkürler Bahşiş özelliğinin kullanımı

YouTube yakın zamanda yayınladığı bir video ile eski adı İzleyici Alkışı olan Süper Teşekkürler özelliğinin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını paylaştı. Bu özellik sayesinde beğendiğiniz içerik üreticilerine 2 ila 50 dolar arasındaki dört mevcut değerden bahşiş verebilmektesiniz.

Bu özellik henüz ülkemizde kullanıma sunulmadı. Yapılan güncellemelerle kullanılan ülke sayısı şimdilik 68 ile sınırlı olsada YouTube'un yaptığı yenilikler, Süper Teşekkürler özelliğinin gelişmeye devam edeceğini ve daha çok ülkede kullanıma sunulacağını gösteriyor. Süper Teşekkürler özelliği ülkemizde kullanıma sunulmasıyla birlikte tek bir tıklamayla etkinleştirilebilecek ve masaüstü, Android ve iOS için YouTube Studio üzerinden kullanılabilecektir.

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