YouTube telifsiz müzik oluşturmak için kullanılacak yeni bir AI aracı çıkarıyor

Tam Boyutta Gör YouTube'a video yükleyen, içerik üreten kişilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan biri de herhangi bir telife takılmadan videolarında kullanabilecekleri müzikler bulmak oluyor. Bunun için telifsiz parçaların listelendiği çeşitli platformlar olsa da bu arayış video üretme sürecini gereksiz uzatabiliyor. Ayrıca içerik üreticilerinin kısıtlı seçenekler arasından seçim yapması gerekiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen YouTube, şimdi yapay zekayı devreye sokuyor.

YouTube tarafından geliştirilen yeni AI aracı, içerik üreticilerinin yapay zeka yardımıyla enstrümantal parçalar üretmesini mümkün hâle getiriyor. YouTube'un AI aracı, yazılı olarak verilen komutlardan yola çıkarak istenen tarzda müzik parçaları oluşturuyor. Örneğin bir egzersiz videosu için müzik istediğinizde daha hareketli bir parça yaratırken, "duygusal bir video için müzik üret" dediğinizde daha dokunaklı bir parça üretebiliyor. Aynı zamanda hangi enstrümanların kullanılacağı da yazılı komutla belirlenebiliyor. Yapay zeka, bu komutlardan yola çıkarak isteğe uygun birden fazla alternatif üretiyor. İçerik üreticileri bunları dinleyerek aralarından uygun gördüklerini seçip alabiliyor.

YouTube Yeni AI Aracını İçerik Üreticilerine Sunuyor

Videoların arka planında kullanılan müziklerde telif sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu çözüm, tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak ama en azından ilk aşamada içerik üreticilerine özel olacak. Bu hafta demosu sergilenen AI aracı, içerik üreticilerinin kullanımına açık olan Creator Music sayfası üzerinden kullanıma sunulacak.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 13 Nisan 2025 1 gün önce eklendi

Son dönemde müzik üretme tarafında da dikkat çekici yapay zekalar ortaya çıkıyor. YouTube'un yanı sıra Meta ve Stability AI'ın da benzer işlevlere sahip AI araçları bulunuyor. Bunun yanı sıra Suro ve Mureka gibi yeni girişimler ise işi bir adım daha öteye taşıyıp besteleri liriklerle birleştiriyor ve tamamen yapay zeka ile şarkılar oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu tarafta da dikkat çekici gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.

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YouTube'un yeni AI aracı telifsiz müzik oluşturabiliyor