YouTube telifsiz müzik oluşturmak için kullanılacak yeni bir AI aracı çıkarıyor

YouTube tarafından geliştirilen yeni AI aracı, içerik üreticilerinin yapay zeka yardımıyla enstrümantal parçalar üretmesini mümkün hâle getiriyor. YouTube'un AI aracı, yazılı olarak verilen komutlardan yola çıkarak istenen tarzda müzik parçaları oluşturuyor. Örneğin bir egzersiz videosu için müzik istediğinizde daha hareketli bir parça yaratırken, "duygusal bir video için müzik üret" dediğinizde daha dokunaklı bir parça üretebiliyor. Aynı zamanda hangi enstrümanların kullanılacağı da yazılı komutla belirlenebiliyor. Yapay zeka, bu komutlardan yola çıkarak isteğe uygun birden fazla alternatif üretiyor. İçerik üreticileri bunları dinleyerek aralarından uygun gördüklerini seçip alabiliyor.
YouTube Yeni AI Aracını İçerik Üreticilerine Sunuyor
Videoların arka planında kullanılan müziklerde telif sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu çözüm, tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak ama en azından ilk aşamada içerik üreticilerine özel olacak. Bu hafta demosu sergilenen AI aracı, içerik üreticilerinin kullanımına açık olan Creator Music sayfası üzerinden kullanıma sunulacak.
Son dönemde müzik üretme tarafında da dikkat çekici yapay zekalar ortaya çıkıyor. YouTube'un yanı sıra Meta ve Stability AI'ın da benzer işlevlere sahip AI araçları bulunuyor. Bunun yanı sıra Suro ve Mureka gibi yeni girişimler ise işi bir adım daha öteye taşıyıp besteleri liriklerle birleştiriyor ve tamamen yapay zeka ile şarkılar oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu tarafta da dikkat çekici gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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