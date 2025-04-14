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    YouTube telifsiz müzik oluşturmak için kullanılacak yeni bir AI aracı çıkarıyor

    YouTube içerik üreticileri için son derece kullanışlı olabilecek yeni bir AI aracı geliştirdi. Bu araç, videoların arka planında çalacak telifsiz müzikler üretilebiliyor.
    YouTube Tam Boyutta Gör
    YouTube'a video yükleyen, içerik üreten kişilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan biri de herhangi bir telife takılmadan videolarında kullanabilecekleri müzikler bulmak oluyor. Bunun için telifsiz parçaların listelendiği çeşitli platformlar olsa da bu arayış video üretme sürecini gereksiz uzatabiliyor. Ayrıca içerik üreticilerinin kısıtlı seçenekler arasından seçim yapması gerekiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen YouTube, şimdi yapay zekayı devreye sokuyor.

    YouTube tarafından geliştirilen yeni AI aracı, içerik üreticilerinin yapay zeka yardımıyla enstrümantal parçalar üretmesini mümkün hâle getiriyor. YouTube'un AI aracı, yazılı olarak verilen komutlardan yola çıkarak istenen tarzda müzik parçaları oluşturuyor. Örneğin bir egzersiz videosu için müzik istediğinizde daha hareketli bir parça yaratırken, "duygusal bir video için müzik üret" dediğinizde daha dokunaklı bir parça üretebiliyor. Aynı zamanda hangi enstrümanların kullanılacağı da yazılı komutla belirlenebiliyor. Yapay zeka, bu komutlardan yola çıkarak isteğe uygun birden fazla alternatif üretiyor. İçerik üreticileri bunları dinleyerek aralarından uygun gördüklerini seçip alabiliyor.

    YouTube Yeni AI Aracını İçerik Üreticilerine Sunuyor

    Videoların arka planında kullanılan müziklerde telif sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu çözüm, tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak ama en azından ilk aşamada içerik üreticilerine özel olacak. Bu hafta demosu sergilenen AI aracı, içerik üreticilerinin kullanımına açık olan Creator Music sayfası üzerinden kullanıma sunulacak.

    Son dönemde müzik üretme tarafında da dikkat çekici yapay zekalar ortaya çıkıyor. YouTube'un yanı sıra Meta ve Stability AI'ın da benzer işlevlere sahip AI araçları bulunuyor. Bunun yanı sıra Suro ve Mureka gibi yeni girişimler ise işi bir adım daha öteye taşıyıp besteleri liriklerle birleştiriyor ve tamamen yapay zeka ile şarkılar oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu tarafta da dikkat çekici gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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