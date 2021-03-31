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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek

    YouTube, videoların altında yer alan beğenmeme sayısını gizlemeye hazırlanıyor. Şirket içerik oluşturucuları olumsuzluklardan korumak adına böyle bir özelliği test edeceğini açıkladı.
    31 Mart 2021, 21:00 (2 sa.)
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    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek
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    Popüler video paylaşım platformu YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu. Şirket videoların altındaki beğenmeme sayısını gizlemeyi planlıyor. İlk deneme önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubu ile yapılacak.

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    YouTube yönetimi bu özelliği içerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak test edeceğini söyledi. Zira son zamanlarda bazı videoların beğenmeme saldırısına uğradığı görülüyor.

    YouTube Studio'da görülebilecek

    Ayrıca bazı kullanıcılar beğenmeme sayısı yüksek olan videolara ön yargı ile yaklaşarak izlemeden kapatabiliyorlar. Şirket şu anda beğenmeme sayısını ortadan kaldıran birkaç arayüzü test ediyor. İyi geri dönüş alınırsa beğenmeme sayısı tüm videolarda gizlenecek.

    Bununla birlikte içerik oluşturucuları YouTube Studio üzerinden beğenme ve beğenmeme sayılarını tam olarak görmeye devam edebilecekler. YouTube yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detay açıklamadı.



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    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En çok beğenmeme rekoru kıran kendi rewind videoları ondan kudurmuşlardır
    Yanıtla +7
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    DH'de eksi butonu kalktığından beri insanlar daha asabi, önceden basitçe eksi vererek ifade ettikleri düşünceleri şimdi uzun uzun cümlelerle ifade etmek zorun kalıyorlar. Sevdiğini söylemeye müsade var ama sevmediğini belirtmene müsade yok. Daha barışçıl bir ortam oluşturacaklarını mı sanıyorlar. Dünyaya bu kadar toz pembe bakmaya gerek yok. Nefret içeren yorumları arttırmaktan başka bir işe yaramaz.
    DH'de eksi butonu kalktığından beri insanlar daha asabi, önceden basitçe eksi vererek ifade ettikleri düşünceleri şimdi uzun uzun cümlelerle ifade etmek zorun k...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Ya troll bi sus kaybol, bloklayın şunu
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    umutluhayat 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Youtube sizi örnek almış
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Donanım haber senden önce yaptı youtube kardeş 😂
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    ARISLCK 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mesaj yerine ulaşmış mokoko adlı aktroll direkt üstüne alınmış nasıl da kendisini biliyor. Birde cevap yazıp engellemiş beni aktroll
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    DH'de eksi butonu kalktığından beri insanlar daha asabi, önceden basitçe eksi vererek ifade ettikleri düşünceleri şimdi uzun uzun cümlelerle ifade etmek zorun kalıyorlar. Sevdiğini söylemeye müsade var ama sevmediğini belirtmene müsade yok. Daha barışçıl bir ortam oluşturacaklarını mı sanıyorlar. Dünyaya bu kadar toz pembe bakmaya gerek yok. Nefret içeren yorumları arttırmaktan başka bir işe yaramaz.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    ARISLCK 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mephisto_TR
    Eksi butonu gittiğinden beri aktrolllerde türedi burada.
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    X x2yk (x y) 51 dk. ( Mesaj Silindi ) Mephisto_TR
    Yanlış bir bakış açısı değil mi bu dediğiniz, neden herkesin sadece kendi dediği doğru kabul ettirme mucaldesi guduluyor benimde anlamadığım nokta burası oluyor. Sevmediğin bir fikri açıklama yapmak ama bunu da eleştiri çerçevesi altında insanlığa uygun dille yapmak en doğru yol değil mi ama gördüğümüz tablo ne oluyor, yukarıda yazdığım yorum bir Z kuşağının işine gelmeyip hakaret edecek kadar hatta forumda şunu bloklayin diye yalvaracak kadar düşmesine düştüğüne şahit olmuyor muyuz, işte eleştirmek ile çaresizliğe düşmek arasındaki fark burada başlıyor. Hele hele foruma para vermeden beleşe girip çıkıp yapanların saldırıya destek olması forumu ya da benzer platformların işine gelmez. Sadece karşı tarafa geçin kullanıcı değil de forum sahibi tarafından bakarsanız işin aslı da daha farklı görünmeye başlıyor.
    Düzenleme = Ha bu arada yukarıdaki bahsettiğim üye kendisinin gücü yetmeyip kendine yandaş arıyor olması destekçi aramak için konu içine saldırması olayını doğuruyor bu da eksi butonunun ya da dislike larin kaldırılmasının önünü açıyor. Organize olma ya da örgütlenmenin önünü açmak için bu hamleler.
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    Zenyxia 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dislike sayılarını görmek işe yarıyordu bazen. Babam izlemek istediği film için YouTube linkine tıklayınca bambaşka bir film çıkacağını dislikeları görüp anlıyordu, kesin bu değildir deyip çıkıyordu.
    Yanıtla +2
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En çok beğenmeme rekoru kıran kendi rewind videoları ondan kudurmuşlardır
    Yanıtla +7
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    X x2yk (x y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahahaha, gördünüz mü Z kuşağı böyle sağı solu kurcalarsanız, bu sistemi yapan kurumlar bile size karşı hamle yapar.

    Zaten bunu Dünya da yapanlarda bu ülkede yapanlarda saçma bir şey yapıyordu, her şeyin yeri ayrıdır.

    Yönetimden memnun mu değilsin, bunun gereken cevabını sandıkta vereceksin ve yönetim değişecek, ha millet memnunsa yönetimden o zaman sorunu kendinde arayacak birileri ama ben bunu sandıkta değil YouTube de yapacağım dersen, denize düşen yılana sarılır misali sapla samanı karıştırır hale gelmiş olursun. ;)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Ya troll bi sus kaybol, bloklayın şunu
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Youtube'un derdi alt tarafı seçimlere ya da parti başkanlarına yapılan beğenmeme bombardımanları değil ki. Youtube'un database'i içinde bunlar kum tanesi bile etmez. Ne savaşlar dönüyor asıl youtube'da. Her sektörün enleri, birbirlerini karşı bombardımana tutturtuyor. Hatta dislike satımları bile var. Gıcık olduğunuz birine ya da rakibinize sahte beğenme, abone alır gibi, dislike'ta alabiliyorsunuz. Gönder 10 bin dislike, 100 bin dislike gitsin. Bunlar da çok şikayet edildi yüksek seviyeli içerik üreticileri tarafından.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    gizleminin neyini test ediyor anlamadım ?
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    X x2yk (x y) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Gayet açık, YouTube para kazanmıyor mu içerik üretenlerden, içerik üretenlerde rahatsız olduğu şeyleri firmaya şikayet olarak iletiyor ve YouTube de para kazanmak istiyorsa içerik üretenlerin sesine kulak verecek, beleşe izleyip çoluk çocuğun dolduğu ve çocukça beğenme rekoru ya da beğenmeme rekoru oynayanları destekleyecek değil. Parayı veren düdüğü çalar misali.
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