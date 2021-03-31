YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek

Popüler video paylaşım platformu YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu. Şirket videoların altındaki beğenmeme sayısını gizlemeyi planlıyor. İlk deneme önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubu ile yapılacak.İlginizi Çekebilir Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor
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YouTube yönetimi bu özelliği içerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak test edeceğini söyledi. Zira son zamanlarda bazı videoların beğenmeme saldırısına uğradığı görülüyor.
YouTube Studio'da görülebilecek
Ayrıca bazı kullanıcılar beğenmeme sayısı yüksek olan videolara ön yargı ile yaklaşarak izlemeden kapatabiliyorlar. Şirket şu anda beğenmeme sayısını ortadan kaldıran birkaç arayüzü test ediyor. İyi geri dönüş alınırsa beğenmeme sayısı tüm videolarda gizlenecek.
Bununla birlikte içerik oluşturucuları YouTube Studio üzerinden beğenme ve beğenmeme sayılarını tam olarak görmeye devam edebilecekler. YouTube yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detay açıklamadı.
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Düzenleme = Ha bu arada yukarıdaki bahsettiğim üye kendisinin gücü yetmeyip kendine yandaş arıyor olması destekçi aramak için konu içine saldırması olayını doğuruyor bu da eksi butonunun ya da dislike larin kaldırılmasının önünü açıyor. Organize olma ya da örgütlenmenin önünü açmak için bu hamleler.
Zaten bunu Dünya da yapanlarda bu ülkede yapanlarda saçma bir şey yapıyordu, her şeyin yeri ayrıdır.
Yönetimden memnun mu değilsin, bunun gereken cevabını sandıkta vereceksin ve yönetim değişecek, ha millet memnunsa yönetimden o zaman sorunu kendinde arayacak birileri ama ben bunu sandıkta değil YouTube de yapacağım dersen, denize düşen yılana sarılır misali sapla samanı karıştırır hale gelmiş olursun. ;)