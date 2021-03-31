YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek

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Popüler video paylaşım platformu YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu. Şirket videoların altındaki beğenmeme sayısını gizlemeyi planlıyor. İlk deneme önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubu ile yapılacak.

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YouTube yönetimi bu özelliği içerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak test edeceğini söyledi. Zira son zamanlarda bazı videoların beğenmeme saldırısına uğradığı görülüyor.

YouTube Studio'da görülebilecek

Ayrıca bazı kullanıcılar beğenmeme sayısı yüksek olan videolara ön yargı ile yaklaşarak izlemeden kapatabiliyorlar. Şirket şu anda beğenmeme sayısını ortadan kaldıran birkaç arayüzü test ediyor. İyi geri dönüş alınırsa beğenmeme sayısı tüm videolarda gizlenecek.

Bununla birlikte içerik oluşturucuları YouTube Studio üzerinden beğenme ve beğenmeme sayılarını tam olarak görmeye devam edebilecekler. YouTube yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detay açıklamadı.

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