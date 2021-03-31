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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası

    Arm, on yıl aranın ardından yeni bir işlemci mimarisi ile karşımıza çıktı. Yeni Arm v9 mimarisi, mevcut Arm v8'e göre çok sayıda iyileştirme ve %30 performans artışı vadediyor.
    31 Mart 2021, 16:00 (33 dk.)
    235
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    İşlemci
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası
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    İşlemci devi Arm, on yıl aranın ardından yeni bir mimari duyurdu. Arm v9, 2011'de tanıtılan Arm V8 mimarisine göre üç önemli iyileştirme içeriyor: daha güvenli, sinir ağlarıyla etkileşim açısından daha verimli ve daha hızlı.

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    Arm v9, hassas verileri güvenli bir donanım ortamı kullanarak koruyan Gizli Hesaplama Mimarisi'ni (CCA) kullanıyor. Böylece herhangi bir uygulama, verileri diğer programlardan ve işletim sisteminin kendisinden korunan bir alanda işleyebilecek.

    Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası
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    Ölçeklenebilir Vektör Uzantısı 2 (SVE2) teknolojisi, makine öğrenimi, sinir ağları, artırılmış gerçeklik ve hatta 5G ile ilgili görevlerin işlenmesini önemli ölçüde hızlandıracak. Bu teknoloji dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Fugaku'da da kullanılıyor.

    Arm v9 tabanlı işlemciler bu yıl çıkacak

    Arm yetkilileri yeni mimariye geçişle birlikte potansiyel CPU performansının önümüzdeki iki nesilde %30 artacağını belirtiyor. Şirkete göre, mevcut tüm yazılımlar Armv9 tabanlı işlemcilerde sorunsuz çalışacak. Arm v9 mimarisi aynı zamanda ışın izleme ve değişken oranlı gölgelendirme teknolojilerinin kullanımına izin verecek.

    Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası
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    Şirket yeni Arm v9 mimarisinin, gelecek on yıl içinde akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlardan - sunuculara kadar her türlü cihazda kullanılacak 300 milyardan fazla yonga için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyor. Arm v9'u temel alan ilk işlemciler bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülecek.



    https://www.arm.com/company/news/2021/03/arms-answer-to-the-future-of-ai-armv9-architecture
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    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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