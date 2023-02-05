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    YouTube ortak canlı yayın özelliği başlıyor

    YouTube canlı yayınlarında tek kişi kalma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni güncelleme ile artık yayına bir konuk katılabilecek ve gerekirse değiştirilebilecek. 
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    YouTube’ın geçen yıl duyurusunu yaptığı canlı yayınlara konuk alma özelliği hayata geçmeye başlıyor. Şu an için sadece Android ve iOS uygulamalarında canlı yayınlara konuk alabileceksiniz.

    YouTube canlı yayınlarına konuk

    Canlı yayınlar bugün içerik platformlarının olmazsa olmazlarından birisi haline geldi. Bununla birlikte birden fazla kişinin yer aldığı canlı yayınlara belirli platformlar imkân tanıyordu. Şimdi YouTube üzerinde de konuklu canlı yayın mümkün oluyor.

    Ortak Canlı Yayın özelliği 50 ve üzeri abonesi olan her içerik üretici tarafından kullanılabiliyor. Mobil uygulamada Oluştur ve Ortak Canlı Yayın yolunu takip ederek gerekli detayların girilmesi sonrasında konuğa link göndermek yeterli oluyor. Konuk bekleme odasında bekledikten sonra yayına alınıyor.

    Yayına sadece tek bir konuk alınıyor ancak yayın esnasında konuklar değiştirilebiliyor. Masaüstü uygulamasından yayın ayarlanabiliyor ancak kullanıcıların mobil uygulamada olması gerekiyor. YouTube daha önce içerik üreticilerinin canlı yayın esnasında bir markanın kanalına bağlanıp tekrar yayına dönmesine izin veriyordu ancak konuk olmuyordu. Twitch ise Misafir Yıldız özelliği altında 5 kişiye kadar misafir alabiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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