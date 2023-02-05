YouTube ortak canlı yayın özelliği başlıyor

YouTube canlı yayınlarına konuk
Canlı yayınlar bugün içerik platformlarının olmazsa olmazlarından birisi haline geldi. Bununla birlikte birden fazla kişinin yer aldığı canlı yayınlara belirli platformlar imkân tanıyordu. Şimdi YouTube üzerinde de konuklu canlı yayın mümkün oluyor.
Ortak Canlı Yayın özelliği 50 ve üzeri abonesi olan her içerik üretici tarafından kullanılabiliyor. Mobil uygulamada Oluştur ve Ortak Canlı Yayın yolunu takip ederek gerekli detayların girilmesi sonrasında konuğa link göndermek yeterli oluyor. Konuk bekleme odasında bekledikten sonra yayına alınıyor.
Yayına sadece tek bir konuk alınıyor ancak yayın esnasında konuklar değiştirilebiliyor. Masaüstü uygulamasından yayın ayarlanabiliyor ancak kullanıcıların mobil uygulamada olması gerekiyor. YouTube daha önce içerik üreticilerinin canlı yayın esnasında bir markanın kanalına bağlanıp tekrar yayına dönmesine izin veriyordu ancak konuk olmuyordu. Twitch ise Misafir Yıldız özelliği altında 5 kişiye kadar misafir alabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?