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    Playstation için 2024'ün en iyi oyunları açıklandı! İşte kazananlar

    PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 kazananları geçtiğimiz saatlerde belli oldu. İşte 1,6 milyon kişinin oylarıyla belirlenen, yılın en iyi PlayStation oyunları... 
    Playstation için 2024'ün en iyi oyunları açıklandı! İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation Blog tarafından düzenlenen "2024 yılının en iyi oyunları" açıklandı. Geçen hafta sona eren oylama, 19 kategoride toplam 1,6 milyondan fazla katılım aldı. Peki Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 ve Black Myth: Wukong gibi yapımların yarıştığı listede kimler ödüllere layık görüldü. İşte 2024 yılının en iyi Playstation oyunları...

    PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 kazananları

    Geçen hafta The Game Awards 2024’te “Yılın Oyunu” ödülüne layık görülen Astro Bot, PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 kapsamında yine yılın oyunu seçildi. Team ASOBI tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan macera-platform oyunu, ayrıca En iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı ve En iyi erişilebilirlik özellikleri kategorilerinin de kazananı oldu.

    Listenin geri kalanına baktığımızda ise çok da fazla sürprizin yer almadığını görüyoruz. En iyi devam eden oyun Fortnite olurken, En iyi spor oyunu EA Sports FC 25 oldu. En iyi hikaye Silent Hill 2 ve 2025'in en çok beklenen oyunu Ghost of Yōtei seçildi. İşte PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 tüm kazananları:

    • En iyi PS5 oyunu: Astro Bot

    • En iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı, En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot

    • En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)

    • En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6

    • En iyi hikâye: Silent Hill 2

    • En iyi grafik:Black Myth: Wukong

    • En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)

    • En iyi müzik: Final Fantasy VII Rebirth

    • En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2

    • En iyi devam eden oyun: Fortnite

    • En iyi DLC: Elden Ring Shadow of the Erdtree

    • En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

    • En iyi yeniden çıkan yapım: The Last of Us Part II Remastered

    • En iyi bağımsız oyun: Balatro

    • En iyi PSVR2 oyunu: Resident Evil 4 VR Mode

    • En çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei

    [youtube=https://youtu.be/7z7kqwuf0a8?si=7QDmvcraBCCU2zkj

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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    saçma fıkralar hint kınası abdest geçirir mi levrek fare yer mi bilgisayar açılırken kapanıyor tekrar açılıyor gta 5 save dosyası nerede

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