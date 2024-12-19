Playstation için 2024'ün en iyi oyunları açıklandı! İşte kazananlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation Blog tarafından düzenlenen "2024 yılının en iyi oyunları" açıklandı. Geçen hafta sona eren oylama, 19 kategoride toplam 1,6 milyondan fazla katılım aldı. Peki Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 ve Black Myth: Wukong gibi yapımların yarıştığı listede kimler ödüllere layık görüldü. İşte 2024 yılının en iyi Playstation oyunları...

PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 kazananları

Geçen hafta The Game Awards 2024’te “Yılın Oyunu” ödülüne layık görülen Astro Bot, PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 kapsamında yine yılın oyunu seçildi. Team ASOBI tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan macera-platform oyunu, ayrıca En iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı ve En iyi erişilebilirlik özellikleri kategorilerinin de kazananı oldu.

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Listenin geri kalanına baktığımızda ise çok da fazla sürprizin yer almadığını görüyoruz. En iyi devam eden oyun Fortnite olurken, En iyi spor oyunu EA Sports FC 25 oldu. En iyi hikaye Silent Hill 2 ve 2025'in en çok beklenen oyunu Ghost of Yōtei seçildi. İşte PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024 tüm kazananları:

En iyi PS5 oyunu: Astro Bot

En iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı, En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot

En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)

En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6

En iyi hikâye: Silent Hill 2

En iyi grafik:Black Myth: Wukong

En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)

En iyi müzik: Final Fantasy VII Rebirth

En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2

En iyi devam eden oyun: Fortnite

En iyi DLC: Elden Ring Shadow of the Erdtree

En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

En iyi yeniden çıkan yapım: The Last of Us Part II Remastered

En iyi bağımsız oyun: Balatro

En iyi PSVR2 oyunu: Resident Evil 4 VR Mode

En çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei

[youtube=https://youtu.be/7z7kqwuf0a8?si=7QDmvcraBCCU2zkj

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