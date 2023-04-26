Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu: Süper Şimşek

ANKA-3'e entegre edilecek
Süper Şimşek, ilk olarak ANKA-3 insansız hava aracına entegre edilecek ve hedef uçak olarak görev yapacak. Ardından sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonları de geliştirilecek. Üzerindeki motoru ile yüksek hızlara ulaşacak, uzun süre havada kalacak ve tıpkı bir insansız hava aracı gibi havada seyredecek. Böylelikle radar ve hava savunma sistemlerinin kafasını karıştıracak.
“Süper Şimşek havadan yere, havadan havaya taarruz görevleri yapabilecek, üzerine kendi kapasitesi dahilinde elektronik harp sistemleri takılıp yerdeki düşman sistemlerinin tespiti, bunların baskılanması gibi görevleri gerçekleştirebilecek. En son versiyonlarından birinde seyir füzesine kadar ulaşabilecek bir yelpazede bu hava aracını da kullanacağız. 700 kilometrenin üzerinde menzil bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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