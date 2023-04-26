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    Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu: Süper Şimşek

    ANKA-3'ün kanat altlarına konumlandırılan yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu Süper Şimşek'in özellikleri hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.          
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    Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu: Süper Şimşek Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Şimşek Hedef Uçak Sistemi mühimmatının yeni versiyonu Süper Şimşek hakkında ilk bilgiler geldi. Süper Şimşek daha büyük boyutuyla dikkat çekiyor.

    ANKA-3'e entegre edilecek

    Süper Şimşek, ilk olarak ANKA-3 insansız hava aracına entegre edilecek ve hedef uçak olarak görev yapacak. Ardından sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonları de geliştirilecek. Üzerindeki motoru ile yüksek hızlara ulaşacak, uzun süre havada kalacak ve tıpkı bir insansız hava aracı gibi havada seyredecek. Böylelikle radar ve hava savunma sistemlerinin kafasını karıştıracak.

    Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu: Süper Şimşek Tam Boyutta Gör
    Süper Şimşek hakkında bilgi veren TUSAŞ İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, şunları söyledi:

    “Süper Şimşek havadan yere, havadan havaya taarruz görevleri yapabilecek, üzerine kendi kapasitesi dahilinde elektronik harp sistemleri takılıp yerdeki düşman sistemlerinin tespiti, bunların baskılanması gibi görevleri gerçekleştirebilecek. En son versiyonlarından birinde seyir füzesine kadar ulaşabilecek bir yelpazede bu hava aracını da kullanacağız. 700 kilometrenin üzerinde menzil bekliyoruz.

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