İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı ve taksi yaptı: İşte o anlar ve detaylar!

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, kendisini geliştirmeye ve merdivenleri birer birere tırmanmaya devam ediyor. Tek kanat yapısı ile dikkat çeken ANKA 3, kısa bir süre önce piste çıkarak ilk taksi testini de gerçekleştirmiş durumda.

ANKA-3'ün kuyruksuz bir konfigürasyona sahip olması ona farklı avantajlar getiriyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi radar görünürlüğünün düşük olması. Çünkü uçağın yatay ve dikey kuyrukları olmadığı için sinyallerin yansıyacağı yüzey miktarı da azalıyor. Aynı zamanda tasarımda sürüklenmenin az olması sayesinde faydalı yük taşıma kapasitesinde de önemli artış sağlanıyor. ANKA-3 halihazırda taksi koşularına başlamış durumda. İlk kez piste çıkan insansız savaş uçağı, başarılı bir şekilde testlerden geçti. Ancak bu testlerin devam edeceğini belirtelim.

TUSAŞ ANKA-3 ne zaman uçacak?

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, tarafından yapılan açıklamaya göre TUSAŞ ANKA-3 için mevcut ilk hedef, ilk uçuş. Yapılan planlamaya göre ANKA-3’ün ilk uçuşu Mayıs ayının başlarında olacak. Tam tarih belli değil ancak Mayıs ayının ortalarına gelmeden aracın uçurulması hedefleniyor.

ANKA-3 neler yapacak, TSK’ya neler kazandıracak?

ANKA-3'ün operasyonel yetkinliği diğer İHA’lardan farklı ve gelişmiş olacak. Mevcut Anka veya Bayraktar SİHA’larından daha hızlı olacak olan ANKA-3, 0,7 mach sürate ulaşabilecek. 44 bin fite kadar çıkabilecek olan ANKA-3’in azami görev irtifası ise 40 bin fit olacak. ANKA-3, düşük radar görünürlüğü ile hava savunma sistemleri dahil olmak üzere düşman unsurlara yüksek ateş gücünü, yüksek hızda ulaştırabilecek. Donatılacak silah sistemine bağlı olarak ANKA-3 gerek havadan karaya gerekse de havadan havaya taarruz yapabilecek.

Aktarılanlara göre ANKA-3'ü Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak operasyonlarda kullanılabilecek. Hem üzerindeki faydalı yüklerle hem onların faydalı yüklerini birbirleriyle ortak kullanabildikleri bir platform gibi düşünülebilir. Sonuç olarak ANKA-3, Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel zenginliğini önemli ölçüde artıracak.

ANKA-3’ün silahları

Tam Boyutta Gör ANKA-3'ün taarruz yeteneği, gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonuna bağlı olacak. Yapılan açıklamaya göre gövde içindeki dahili istasyonun yetenekleri çok büyük olacak. Bunun anlamı şu; aracın iç silah hacmi hayli geniş. Belirtilenlere göre şu anda Türkiye'de geliştirilmiş bütün mühimmatlar ANKA-3’te kullanılabilir olacak. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabilecek. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabilecek.

ANKA-3 Özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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