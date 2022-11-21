Yüksek hızlı internet ile indirimleri "hızlı" yakalayın!

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Kasım ayı boyunca neredeyse tüm e-ticaret pazaryerleri indirimler yapıyor. Özellikle de bu hafta Black Friday dönemi başladığı için Efsane Kasım, Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi önemli kampanyalar görüyoruz.

Kampanya dönemlerinde yüksek indirimli bazı ürünler sınırlı stoklarla satışa çıkıyor. Önceki yıllarda sınırlı stoklarla otomobil, daire ve motosiklet satışlarının yapıldığını dahi görmüştük. Eğer yüksek hızlı internetiniz varsa, stoklarla sınırlı indirimlerde rakiplerinizden bir adım önde olabilirsiniz.

Yüksek hızlı internet sayesinde ürünü daha hızlı şekilde görüntüler, daha hızlı şekilde sepete ekler ve ödeme işlemlerini tamamlarsınız. Alışveriş platformunun sunucusundaki yoğunluk gibi durumlar hızı etkileyebilir ancak eşit şartlar altında daha yüksek hızlı internete sahip kullanıcıların daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem 1 hf. önce eklendi

Yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bir internet için yüzlerce lira fatura ücreti ödemenize gerek yok. TurkNet, 1.000 Mbps’ye varan hızda GigaFiber interneti ayda 139,90 TL’ye sunuyor. TurkNet GigaFiber’i taahhütsüz ve limitsiz olarak kullanabilirsiniz. Yıl sonuna kadar 1.000.000 haneye GigaFiber altyapısı sunulması planlanıyor. TurkNet’in web sitesindeki Adresimde GigaFiber Var Mı? sayfasını kullanarak adresinizde GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer altyapınızda TurkNet GigaFiber yoksa dakikalar içerisinde talebinizi oluşturabilirsiniz. Ana sayfadaki “GigaFiber İstiyorum” butonuna tıklayıp ve bilgileri doldurabilirsiniz.

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