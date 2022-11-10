Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem: Fırsatları kaçırmayın!

- 1- DH Sıcak Fırsatlar Bildirimleri
- 2- Uygulama ve Web'de Sadece Fırsatları Listeleme
- 3- Sıcak Fırsatlar Modülleri
- 4- Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar
- 5- Sıcak Fırsatlar Ana Konuları
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E-ticaret sitelerinin "Efsane Kasım İndirimleri" Kasım ayı boyunca sürecek ve bu indirim günleri arasında 11.11 olarak adlandırılacak olan ekstra indirim günü de 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İkincisinin ise ayın son Cuma gününde yani yaygın adıyla Black Friday olarak bilinen 25 Kasım tarihinde gerçekleştirileceğini de hatırlatalım.
Kasım ayı boyunca devam edecek olan Efsane Kasım İndirimlerini, hiçbir fırsatı kaçırmadan takip etmek isteyenler için bu zahmetli işi pratik bir hale getiren yöntemler mevcut. İşte Efsane Kasım İndirimlerindeki fırsatları kaçırmamanızı sağlayacak yöntemler.
1- DH Sıcak Fırsatlar Bildirimleri
DH Forum Sıcak Fırsatlar sayfalarımızın hem desktop, hem mobil hem de mini sürümlerindeki konu detay sayfalarının en üstüne Bağlantı Bildirimleri düğmesi ekledik:
Desktop Sürüm
Mobile ve Mini Sürüm
Bağlantı Bildirimleri switch'ini açık konuma getirdiğiniz takdirde, artık Sıcak Fırsatlar forumlarındaki ilgili konuya eklenen tüm fırsat linkleri Donanım Haber uygulamasından sizlere bildirim olarak anında iletilecektir:
Desktop Sürüm
Mobile ve Mini Sürüm
Ayrıca hem iOS, hem Android hem de Huawei uygulamalarımızda konu detay ekranlarındaki hem ilk, hem de son sıradaki mesajın alt kısmına Bağlantı Yanıtları Bildirim At düğmesi ekledik:
Bağlantı Yanıtları Bildirim At switch'ini açık konuma getirdiğiniz takdirde, artık Sıcak Fırsatlar forumlarındaki ilgili konuya eklenen tüm fırsat linkleri Donanım Haber uygulamasından sizlere bildirim olarak anında iletilecektir. Gelen Sıcak Fırsat bağlantısı bildirimleri ise Donanım Haber uygulaması yüklü akıllı telefonunuzda şu şekilde görünecektir:
DH iOS, Android ve Huawei Uygulaması
Anında akıllı telefonunuzdaki Donanım Haber uygulamasına gelen bu sıcak fırsat bildirimlerine tıklayarak, indirime giren ürünler tükenmeden satın alma şansına sahip olabilirsiniz. Yeni özelliğimizi şu anda binlerce Donanım Haber kullanıcısı kullanmaya başladı bile.
Siz de sıcak fırsatları kaçırmamak için yeni özelliğimizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
2- Uygulama ve Web'de Sadece Fırsatları Listeleme
Hem web hem de uygulama sürümlerimizde, Sıcak Fırsatlar forumlarındaki konularda yer alan fırsat bağlantılarını listeleyebilirsiniz. Sadece paylaşılan fırsatları görmek istiyorsanız Desktop, Mobile ve Mini sürümlerimizde sıcak fırsat konusunun üstünde yer alan Konudaki Bağlantılar düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır:
Uygulamalarda ise yine ilk ve son sıradaki mesajın altında yer alan Konudaki Bağlantılar linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Aşağıda ilgili ayarın ekan görüntüsünü görebilirsiniz:
3- Sıcak Fırsatlar Modülleri
Efsane Kasım İndirimlerini takip etmenizin bir başka yöntemi de web sürümlerimizde yer alan Sıcak Fırsatlar modülleri. Sıcak Fırsatlar forumunda konu listesi sayfalarımızda yer alan Kim Nerede? ve En Yeni Fırsatlar modüllerini takip ederek, kullanıcıların ilgisini çeken ürünlere ve en yeni eklenen sıcak fırsat bağlantılarına ulaşmanız mümkün:
Desktop Sürüm
Mobile ve Mini Sürüm
4- Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar
Kasım indirimlerini portal, forum ve uygulamalarda yer alan Editörün Seçtiği Fırsatlar ve Sıcak Fırsatlarda Tıklananlar modüllerinden de takip etmeniz mümkün. Bu modüllerde editörlerimizin belirlediği fırsatlara ek olarak, kullanıcıların rağbet gösterdiği indirimli ürünler de listeleniyor:
Portal Desktop
Forum Desktop
Forum Mobile ve Mini
DH iOS, Android ve Huawei Uygulaması
5- Sıcak Fırsatlar Ana Konuları
Efsane Kasım İndirimlerini, DH Sıcak Fırsatlar forumlarında yer alan ana konulardan da takip etmeniz mümkün. Efsane indirimleri kaçırmamak için takip edebileceğiniz DH Sıcak Fırsatlar forum konuları ise şu şekilde:
- Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [ANA KONU]
- Hepsiburada İndirim, Kampanya ve Fırsatları [Ana Konu]
- Trendyol İndirim, Fırsat ve Kampanyaları [Ana Konu]
- Migros İndirim, Kampanya ve Fırsatları [Ana Konu]
- Migros Yemek Kampanyaları ve İndirim Kodu [Ana Konu]
- N11 Kupon Festivali 9-10-11 Kasım
- Airfryer Kızartma Makinesi Fırsatları
- Apple iPhone Fırsatları (Tüm Modeller) [ANA KONU]
- Apple iPad Fırsatları (Tüm Modeller) [ANA KONU]
- Apple MacBook ve iMac Fırsatları (Tüm Modeller) [ANA KONU]
- Bilgisayar ve Ofis Koltukları için Sıcak Fırsatlar [ANA KONU]
- Robot Süpürge Fırsatları [ANA KONU]
- Bluetooth Kulaklık Fırsatları [ANA KONU]
- Kitap Fırsatları, Kampanyaları ve Ücretsiz İndirim Kodları [Ana Konu]
- SSD Sıcak Fırsatlar [ANA KONU]
TÜM EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ İÇİN TIKLAYIN => DH SICAK FIRSATLARBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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