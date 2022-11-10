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    Anlık Bildirim

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem: Fırsatları kaçırmayın!

    Türkiye'deki E-ticaret devlerinin Kasım ayı boyunca düzenlendikleri efsane indirim kampanyalarını kaçırmadan takip edebileceğiniz yöntemleri sizler için derledik.
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    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör
    Amazon, Trendyol, HepsiBurada, N11 ve Migros Sanal Market gibi ülkemizin önde gelen e-ticaret platformları, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Biz de sizler için Efsane Kasım İndirimleri'nde satışa sunulan fırsatları kaçırmamanız için bir rehber hazırladık.

    E-ticaret sitelerinin "Efsane Kasım İndirimleri" Kasım ayı boyunca sürecek ve bu indirim günleri arasında 11.11 olarak adlandırılacak olan ekstra indirim günü de 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İkincisinin ise ayın son Cuma gününde yani yaygın adıyla Black Friday olarak bilinen 25 Kasım tarihinde gerçekleştirileceğini de hatırlatalım.

    Kasım ayı boyunca devam edecek olan Efsane Kasım İndirimlerini, hiçbir fırsatı kaçırmadan takip etmek isteyenler için bu zahmetli işi pratik bir hale getiren yöntemler mevcut. İşte Efsane Kasım İndirimlerindeki fırsatları kaçırmamanızı sağlayacak yöntemler.

    1- DH Sıcak Fırsatlar Bildirimleri

    DH Forum Sıcak Fırsatlar sayfalarımızın hem desktop, hem mobil hem de mini sürümlerindeki konu detay sayfalarının en üstüne Bağlantı Bildirimleri düğmesi ekledik:

    Desktop Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    Mobile ve Mini Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    Bağlantı Bildirimleri switch'ini açık konuma getirdiğiniz takdirde, artık Sıcak Fırsatlar forumlarındaki ilgili konuya eklenen tüm fırsat linkleri Donanım Haber uygulamasından sizlere bildirim olarak anında iletilecektir:

    Desktop Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    Mobile ve Mini Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    Ayrıca hem iOS, hem Android hem de Huawei uygulamalarımızda konu detay ekranlarındaki hem ilk, hem de son sıradaki mesajın alt kısmına Bağlantı Yanıtları Bildirim At düğmesi ekledik:

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    Bağlantı Yanıtları Bildirim At switch'ini açık konuma getirdiğiniz takdirde, artık Sıcak Fırsatlar forumlarındaki ilgili konuya eklenen tüm fırsat linkleri Donanım Haber uygulamasından sizlere bildirim olarak anında iletilecektir. Gelen Sıcak Fırsat bağlantısı bildirimleri ise Donanım Haber uygulaması yüklü akıllı telefonunuzda şu şekilde görünecektir:

    DH iOS, Android ve Huawei Uygulaması

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    Anında akıllı telefonunuzdaki Donanım Haber uygulamasına gelen bu sıcak fırsat bildirimlerine tıklayarak, indirime giren ürünler tükenmeden satın alma şansına sahip olabilirsiniz. Yeni özelliğimizi şu anda binlerce Donanım Haber kullanıcısı kullanmaya başladı bile.

    Siz de sıcak fırsatları kaçırmamak için yeni özelliğimizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

    2- Uygulama ve Web'de Sadece Fırsatları Listeleme

    Hem web hem de uygulama sürümlerimizde, Sıcak Fırsatlar forumlarındaki konularda yer alan fırsat bağlantılarını listeleyebilirsiniz. Sadece paylaşılan fırsatları görmek istiyorsanız Desktop, Mobile ve Mini sürümlerimizde sıcak fırsat konusunun üstünde yer alan Konudaki Bağlantılar düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır:

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    Uygulamalarda ise yine ilk ve son sıradaki mesajın altında yer alan Konudaki Bağlantılar linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Aşağıda ilgili ayarın ekan görüntüsünü görebilirsiniz:

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    3- Sıcak Fırsatlar Modülleri

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmenizin bir başka yöntemi de web sürümlerimizde yer alan Sıcak Fırsatlar modülleri. Sıcak Fırsatlar forumunda konu listesi sayfalarımızda yer alan Kim Nerede? ve En Yeni Fırsatlar modüllerini takip ederek, kullanıcıların ilgisini çeken ürünlere ve en yeni eklenen sıcak fırsat bağlantılarına ulaşmanız mümkün:

    Desktop Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    Mobile ve Mini Sürüm

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    4- Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Kasım indirimlerini portal, forum ve uygulamalarda yer alan Editörün Seçtiği Fırsatlar ve Sıcak Fırsatlarda Tıklananlar modüllerinden de takip etmeniz mümkün. Bu modüllerde editörlerimizin belirlediği fırsatlara ek olarak, kullanıcıların rağbet gösterdiği indirimli ürünler de listeleniyor:

    Portal Desktop

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    Forum Desktop

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    Forum Mobile ve Mini

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem

    DH iOS, Android ve Huawei Uygulaması

    Efsane Kasım İndirimlerini takip etmek için 5 yöntem Tam Boyutta Gör

    5- Sıcak Fırsatlar Ana Konuları

    Efsane Kasım İndirimlerini, DH Sıcak Fırsatlar forumlarında yer alan ana konulardan da takip etmeniz mümkün. Efsane indirimleri kaçırmamak için takip edebileceğiniz DH Sıcak Fırsatlar forum konuları ise şu şekilde:

    TÜM EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ İÇİN TIKLAYIN => DH SICAK FIRSATLAR

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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