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    Yüksek hızlı internet öğrenciler ve öğretmenler için neden önemli?

    Eğitimde video konferans, STEM ve dijital eğitim uygulamaları yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Bu teknolojilerden akıcı şekilde faydalanmak için yüksek hızlı internet bağlantısı gerekiyor.
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    Yüksek hızlı internet öğrenci ve öğretmenler için neden önemli?
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    Covid-19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitim hayatımıza girdi. Video konferanslar ve dijital eğitim uygulamalarının kullanımı yaygınlaştı. Her ne kadar okullarda fiziksel eğitime geçilse de pek çok kurumda online görüşmeler, online dersler ve online kurslar devam ediyor. İnternet tabanlı eğitim uygulamaları da kullanılmaya devam ediliyor.

    Fiziksel eğitimde kalem ve defterin önemi kadar, online eğitimde yüksek hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Yavaş internet bağlantısıyla video seyrederken videonun yüklenmesini bekleyerek zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Videoları hızlı bir şekilde izlemek, dilediğiniz dakikaya hızlıca atlayabilmek ve projeleri hızlı şekilde indirmek için yüksek indirme hızı gerekiyor. Video konferans görüşmelerinde akıcı bağlantı için ve Google Docs, Office 365 gibi online dökümanlarda hızlı veri girişi için ise yüksek upload hızı gerekiyor.

    Türkiye’de pek çok internet servis sağlayıcısı upload hızı konusunda cimri davranırken TurkNet müşterilerine uygun fiyata yüksek upload hızları sunuyor. TurkNet’in GigaFiber altyapısındaki müşterilere 1.000 Mbps’ye varan hızda download ve 1.000 Mbps’ye varan hızda upload sunuluyor. TurkNet’in yerel operatör altyapısı üzerinden sunduğu internet seçeneklerinde de yüksek upload hızları verildiğini görüyoruz.

    Yüksek hızlı internet öğrenci ve öğretmenler için neden önemli?
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    Yüksek upload hızı sayesinde video konferans görüşmelerinde görüntünüz ve sesiniz akıcı bir şekilde karşı tarafa aktarılıyor. Görüntünüz HD kalitede aktarılır ve herhangi bir donma yaşamazsınız. Böylece görüşmedeki herkes sizi net şekilde duyabilir ve takılmalar olmadan görüntünüzü görebilir. Ayrıca öğretmenlerin YouTube, Udemy gibi online platformlar üzerinden kurs verdiğini de görünüyoruz. Hazırladığınız eğitim videosunu bu platformlara yüklerken yavaş bağlantıyla saatler sürecek yükleme işlemlerini yüksek hızlı internet ile saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz. Upload hızınız ne kadar yüksek olursa videoları o kadar hızlı yüklersiniz. 5 GB boyutundaki yaklaşık 1 saatlik bir videoyu 5 Mbps upload hızıyla 2 saatin üzerinde sürede yüklerken, 1.000 Mbps upload hızıyla yalnızca 40 saniyede yükleyebilmeniz mümkün olacak.

    “TurkNet, 1000 Mbps internet hızına varan GigaFiber interneti ayda 139,90 TL olarak ücretlendiriyor. Yüksek internet hızı için yüksek meblağlar ödemek gerekmiyor. TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama hizmetini kullanarak adresinizde ne kadar hız alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 21 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 22 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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