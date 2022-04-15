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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısını artıracak destek programı başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Bakan Varank, destek programı kapsamında 1500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulumu için toplam 300 milyon lira geri ödemesiz destek yapılacağını bildirdi.

Yüksek hızlı şark istasyonu kurulumu desteğinin detayları 22 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karara göre yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumarına geri ödemesiz destek 3 hf. önce eklendi

Bakan Varank, hükümet olarak yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli bir destek programını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Biz buradan, tamamı hibe olmak üzere, özel sektöre diyoruz ki; 'Gelin bu yatırımları yapın, biz size öncülük ediyoruz. Burada Türkiye'ye gerekli altyapıyı kazandıralım. Otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonunda beraber öncü olalım.' Destek programının başvurularını yarın açıyoruz. Bundan sonrası artık özel sektörde. Kamunun gayretleriyle özel sektörün gayretleri birleştiğinde nasıl güzel sonuçlar elde edeceğimizi de biz bu şarj istasyonu programında hep birlikte görmüş olacağız. İşte bu manada aslında işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz, bu ülkenin aslında geleceğinin teminatı konumundadır.”

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Yüksek hızlı şarj istasyonları için 300 milyon liralık destek